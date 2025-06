Quando escono i risultati degli scritti della maturità 2025. Cosa prevede l’ordinanza

Roma, 20 giugno 2025 – Archiviate prima e seconda prova dell’esame di Maturità, tra temi, versioni di latino e studi di funzioni, gli studenti attendono ora i risultati prima dell’inizio dei colloqui orali. È prevista infatti la prossima settimana (il 25 giugno) una terza prova scritta limitatamente ad alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.

Per gli altri orientativamente dal 23 giugno - ma le date le decidono in autonomia le scuole - hanno il via gli orali: nel corso del colloquio il candidato esporrà anche le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell'ambito dell'Educazione civica. Da quest'anno, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, allo scrutinio finale, un voto in condotta pari a 6 decimi, il colloquio riguarderà anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

Esami di maturità 2025

La maggior parte dei maturandi, dunque, in questo momento si starà chiedendo come saranno andati i due scritti, in questa snervante attesa dei risultati prima dell’ultima sfiancante prova, il temuto orale.

Ma quando usciranno questi risultati? La regola – prevista dall'ordinanza del 31 marzo 2025 del ministro Giuseppe Valditara – recita che:

"La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. La commissione dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati .... almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi".

Esami di maturità 2025

La valutazione finale si calcola facendo la somma dei crediti del triennio - dati dalla media di ciascun candidato - e il punteggio di ciascuna prova d'esame. Le due prove scritte e il colloquio orale vengono valutati fino a un massimo di 20 punti ciascuno (20+20+20=60), mentre il voto massimo derivante dai crediti è 40 (quindi: 60+40=100). Gli studenti impossibilitati a partecipare alle prove scritte o orali dell'esame di Maturità nel periodo ordinario, per motivi gravi e documentati, possono sostenere le prove suppletive. È essenziale fornire una valida giustificazione, come certificati medici o altre attestazioni. Le date stabilite dal ministero per le prove scritte suppletive sono il 2 e il 3 luglio, mentre l'eventuale terza prova si terrà l'8 luglio. Il colloquio orale suppletivo inizierà dopo la conclusione dei colloqui della sessione ordinaria.