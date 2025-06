Seconda prova Maturità 2025, la versione di latino: commento e passaggi chiavi spiegati bene

Roma, 19 giugno 2025 – E’ il giorno della seconda prova scritta, quella d'indirizzo, dell'esame di maturità 2025. L'autore scelto per la versione di Latino al liceo Classico è Cicerone. L'opera al centro della prova di Latino è un brano del dialogo 'Laelius de amicitia', composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C.. Cicerone mancava dal 2009 dagli esami di maturità e con questa proposta diventa l'autore di Latino più proposto della storia dal dopoguerra a oggi, con 17 maturità all'attivo, scalzando Seneca fermo a quota 16 e Tacito a quota 5. Ecco il commento della seconda prova di latino del professor Rodolfo Cigliana.

18-06-2025 COMO ESAMI DI MATURITAANSA / FABRIZIO CUSA

***

Il brano scelto dal Ministero per questa seconda prova della maturità pare perfettamente consono alle esigenze e alle attese dei tempi attuali e del tutto rispondente ai bisogni dei giovani di oggi: il tema dell'amicizia, infatti, si pone al centro del percorso di maturazione e di crescita dei giovani, ma non sempre viene affrontato con le dovute cautele. Per cui mi pare che il testo proponga una analisi certamente datata al I sec. a .C. ma estremamente attuale perché legata a situazioni oggettive della nostra società moderna: fino a che punto l'amicizia è dipendente dalla nostra debolezza e dalla scarsezza dei nostri mezzi, in modo da poter dare oppure ottenere aiuto e sostegno? Fino a che punto si fonda su sentimenti morali e su una sincera disponibilità a stabilire rapporti veritieri e profondi con gli altri? Il pensiero di Cicerone è chiaro. L'amicizia in realtà – come dimostra la radice stessa am- della parola – presuppone l'amore, quindi può nascere solo dal sentimento virtuoso della condivisione di intenti e finalità morali, lontana da scelte opportunistiche e da interessi personali e fondata sulla lealtà e sulla fides. In conclusione, è la disponibilità dell'anima a dettare i modi e i temi dell'amicizia. Il lessico da questo punto di vista è fondamentale: amor, benevolentia, utilitates, simulatio amicitiae..in amicitia nihil fictum est, nihil simulatum, id est verum et voluntarium ecc.: per questo è fondamentale il sensus amandi. Propensione esistente anche nelle bestie ma specifica dell'uomo: infatti quando ci imbattiamo in qualcuno con cui concordiamo in indole e costumi ci pare di scorgere in lui quasi una luce di rettitudine e di virtù lumen aliquod probitatis et virtutis perspicere, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus. Ma al di là di questo lessico così intenso, anche le strutture sintattiche presenti nel testo paiono ben comprensibili e, nel loro complesso, facilmente trasferibili in lingua italiana con analoga pregnanza: interrogative dirette e indirette, causali, consecutive, relative con valore consecutivo.

*già docente di Letteratura latina e greca al liceo Michelangelo di Firenze