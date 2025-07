Non solo missili. C’è una Waikiki in Corea del Nord

Nel 2017 Donald Trump lo definì ’rocket man’, per quella sua smania di minacciare con i missili le coste pacifiche degli Usa. Oggi, però, alla vocazione guerrafondaia mai sopita, che lo ha portato a dare man forte all’amico Vladimir Putin fornendo carne da macello – leggasi soldati – da mandare in Ucraina, aggiunge anche quella di operatore turistico. Già, perché Kim Jong-un, padre padrone della Corea del Nord, ora apre porte e braccia ai turisti. Nel Paese dove non si può viaggiare da soli ma unicamente con guide locali e con il visto, Kim ha inaugurato la sua Waikiki, un’area turistica a Wonsan Kalma che può ospitare quasi 20mila persone.

Per ora è aperta solo a turisti nazionali, immortalati in costume da bagno colorati mentre si godono la spiaggia. In un mega resort dove oltre 400 edifici, dal design artistico, puntellano la sabbia bianca. E lunedì sono attesi i primi turisti dall’estero, russi guarda caso. Insomma, in attesa degli occidentali (circa 5mila quelli che arrivano ogni anno) passare dai missili alle infradito non sarebbe male per Kim, alias rocket man.