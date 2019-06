Lampedusa, 27 giugno 2019 - Notte in mare davanti al porto di Lampedusa per la Sea Watch 3 della Ong tedesca, che ieri ha forzato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane con l'intenzione di sbarcare a terra i 42 migranti soccorsi al largo della Libia.

Braccio di ferro tra il governo italiano e la comandante della nave, Carola Rackete, che ha ignorato l'alt intimato dalla Guardia di Finanza. Gli uomini delle Fiamme gialle sono salite a bordo della nave per controllare i documenti dell'imbarcazione, della comandante tedesca di 31 anni e dell'equipaggio.

"Aspettano istruzioni", ha spiegato Rackete, circondata in mare da alcune motovedette della Guardia costiera che controllano lo specchio d'acqua.

Carabinieri e Polizia controllano invece la banchina del porto, in attesa degli sviluppi delle prossime ore. Fino a ieri sera il ministro Matteo Salvini ribadiva: "Non scende nessuno. A meno che non mi arrivi una comunicazione da Bruxelles e mi dicano che 21 vanno ad Amsterdam e 21 a Berlino, il capitano viene arrestato e la nave sequestrata. In questo caso la chiudiamo qui, nessun problema. C'è - ha detto Salvini - un'evidente flagranza di reato. Cosa aspetta qualcuno ad emettere un ordine di arresto?".

Stamane a "Radio anch'io", su Rai Radio 1, il vicepremier ha detto che i migranti a bordo della Sea Watch "non sono naufraghi, si tratta di viaggi organizzati dalla mafia dei trafficanti di esseri umani che con questi soldi comprano armi e droga".

SEAWATCH: NON POSSIAMO PIU' ASPETTARE - "Buongiorno Ue. Ieri siamo entrati nelle acque italiane a causa di un'emergenza. La guardia costiera e la guardia di finanza sono salite a bordo. Abbiamo aspettato una notte. Non possiamo più aspettare. La disperazione delle persone non è qualcosa con cui si può giocare". Questo l'appello in un tweet della ong.

SOLUZIONI POSSIBILI - Le soluzioni possibili, nel caso la Sea Watch non si allontani da Lampedusa alla ricerca di un porto diverso, sono al momento due: quella prospettata da Salvini, cioè un accordo 'diplomatico' con l'Ue per la ridistribuzione dei 42 migranti che coinvolga Olanda e Germania. O in alternativa, un provvedimento di sequestro della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria che, come già avvenuto proprio per la Sea Watch, ma anche per la nave di Mediterranea Saving Humans 'Mare Ionio', consentirebbe all'imbarcazione di attraccare in porto e far scendere i migranti.

Secondo fonti qualificate al momento non è stata formalizzata alcuna denuncia né nei confronti della capitana Carola Rackete, né dell'equipaggio. Si attende che la situazione si sblocchi per via diplomatica. Anche se "l'attesa non può essere infinita".

UE, AVRAMOPOULOS: SOLUZIONE SOLO CON SBARCO - Il commissario Ue Dimitris Avramopoulos ha assicurato che "la Commissione Ue è coinvolta da vicino nel coordinarsi con gli Stati membri per trovare una soluzione per ricollocare i migranti della Sea Watch 3 una volta sbarcati". Ed ha evidenziato come "alcuni Stati stanno mostrando la volontà di partecipare a tali sforzi di solidarietà", ma "la soluzione per le persone a bordo è possibile solo una volta sbarcate. Per questo spero che l'Italia, in questo caso, contribuisca ad una veloce soluzione per quanti sono a bordo".

REGISTRAZIONE MIGRANTI: UE CONTRO ITALIA - La portavoce della Commissione, Natasha Bertaud, rispondendo alla minaccia di Salvini, riportata da alcuni quotidiani, di smettere di registrare i migranti, ricorda: "Una legge europea precisa che ogni nuovo arrivo sul territorio europeo deve essere registrato e le impronte digitali devono essere registrate in Eurodac. Non ci sono eccezioni a questa regola". E aggiunge: "La conseguenza sarebbero una procedura di infrazione, ma non siamo a questo stadio".

SCONTRO CON L'OLANDA - La Farnesina ha reso noto che, su indicazione del ministro degli Esteri, Enzo Moavero, sono state date istruzioni all'Ambasciatore d'Italia all'Aja per muovere, immediatamente, un passo formale presso il governo dei Paesi Bassi. Attesa la risposta dell'Olanda.

CONTE: COMPETENZA DELLA MAGISTRATURA - "E' competenza non della politica, ma della magistratura, è un palese violazione delle regole internazionali. La questione è nella mani della magistratura italiana", questa la risposta del premier Giuseppe Conte, dal G20 a Osaka, sulla situazione della Sea Watch. "Questo comandante, ritenendo che solo l'Italia sia l'unico approdo, ha assunto una condotta di una gravità inaudita: ora la questione è in mano alla magistratura italiana" ha spiegato il ai cronisti italiani.

MOAVERO: LEGGE VA APPLICATA - "Nel caso specifico della nave Sea Watch, il ministro degli Interni, il ministro della Difesa, il ministro delle Infrastrutture hanno firmato un provvedimento che indicava un divieto di ingresso nelle acque territoriali. La decisione della nave è stata di entrare: la legge dovrà essere applicata, naturalmente da chi è competente ad applicarla" è quanto ha riferito il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi durante un'audizione al Senato.

CENTINAIO: SALVINI TROPPO DEMOCRATICO - "Se fosse stato per me l'avrei presa e con una corda l'avrei riportata in acque internazionali, perché è lì che deve stare, non in acque italiane". E' quanto ha detto il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio riguardo alla Sea Watch. "Andiamo avanti per la strada che abbiamo intrapreso. Il ministro dell'Interno è fin troppo democratico, non sta violando niente".

DELEGAZIONE PD: VOGLIAMO SALIRE A BORDO - Intanto ieri sera una delegazione del Pd, guidata dal capogruppo Graziano Delrio, è arrivata al molo di Lampedusa, accolta dalla ex sindaca Giusi Nicolini. Presenti, tra gli altri, Matteo Orfini, Davide Faraone e Fausto Raciti. Ma anche il deputato de La Sinistra Nicola Fratoianni. I parlamentari sono a Lampedusa per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea Watch: "Gentile comandante, con la presente le formalizziamo la nostra decisione, già preannunciata a voce, di esercitare le nostre prerogative ispettive salendo a bordo della motonave 'Sea Watch3' immediatamente con una delegazione di 6 parlamentari. Le chiediamo la disponibilità di un vostro mezzo che consenta la visita istituzionale".

SU FB RACCOLTA FONDI PER SPESE LEGALI - Per sostenere le spese legali a cui andrà incontro la nave Sea Watch e il suo comandante Carola Rackete in meno di 24 ore sono stati raccolti oltre 65mila euro di fondi su Facebook. L'iniziativa è stata lanciata da un utente del social, Franco Matteotti, che attraverso il passaparola digitale ha coinvolto almeno 3.533 persone, coprendo così più della metà dei 100 mila euro di obiettivo. Infatti secondo quanto previsto dal decreto sicurezza bis, in caso di violazione del divieto notificato al comandante "si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000". In caso di reiterazione, scatta "la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare". Il post poi spiega che qualora non fosse necessario usare i soldi donati nella raccolta fondi, "questi rimarranno a disposizione della Sea Watch per la prossima missione".

SEAWATCH: ATTENTI AD ACCOUNT FALSI - "La nostra comandante Carola NON ha un account Twitter personale. In questo momento stanno comparendo alcuni account fake con raccolte fondi non di #SeaWatch. In tantissimi ci state chiedendo. Per darci una mano potete farlo qui con @betapdb", avverte il profilo twitter di Sea Watch Italia.

ARRIVA BARCHINO MIGRANTI - Mentre la Sea Watch è bloccata davanti alla costa di Lampedusa, all'alba di stamane sono approdati direttamente in porto con un barchino altri dieci migranti, presumibilmente tunisini. A bordo anche una donna e un minorenne. I dieci sono arrivati al molo della madonnina, sotto gli uffici della capitaneria di porto.

MIGRANTI, FEDRIGA: BARRIERE AI CONFINI - "Alzare barriere ai confini per fermare gli arrivi è un'ipotesi al vaglio, testimonia l'attenzione del Viminale per gli ingressi irregolari dal confine orientale, ovvero dal Fvg. Su questo ci confronteremo con il ministro Salvini la prossima settimana, per mettere in campo tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'immigrazione clandestina" lo rende noto il Governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un convegno della Cgil a Udine: "Porti, logistica, grandi opere". La possibile sospensione del trattato di Schengen è stata confermata da Salvini in una conferenza stampa al Viminale. Il ministro ha spiegato che dal primo luglio partiranno dei pattugliamenti misti alla frontiera, svolti con gli sloveni "per fermare questi immigrati clandestini".