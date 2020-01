Roma, 15 gennaio 2020 - "Qui i figli dei ricchi, là dei poveri". Può essere sintetizzato così il sistema utilizzato da una scuola di Roma nord per presentare la sua offerta formativa. Nel sito dell'Istituto Comprensivo "Via Trionfale" composto da quattro plessi nei Municipi XIV e XV della Capitale viene spiegato - letteralmente - che "l'ampiezza del territorio rende ragione della disomogeneità della tipologia dell’utenza che appartiene a fasce socio-culturali assai diversificate".

E così ecco la divisione per classi sociali, spiegata con precisione sul sito. Nelle sedi di via Trionfale e di via Taverna ci sono bambini che appartengono a "famiglie del ceto medio-alto", mentre il plesso di via Assarotti, nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, "alunni di estrazione sociale medio-bassa e, tra gli iscritti, conta il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana". Ricchi da un lato, dunque, e dall'altro poveri e stranieri. Passando poi al plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, "accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)".

Più chiaro di così...impossibile. Certamente la singolare spiegazione dell'istituto è una bussola chiara per i genitori che nei criteri di scelta della scuola per i propri figli mettono tra le priorità l'estrazione sociale dei compagni, ma tante famiglie si sono indignate e hanno sollevato una forte polemica, mettendo in evidenza la discriminazione e l'indelicatezza usata dall'istituto nei confronti dei bambini.