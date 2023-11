Scende dall’auto per segnalare un guasto. Travolta e uccisa da un camion a 19 anni

Si chiamava Hanin Jemmali, la 19enne che ha perso la vita l’altrasera in un incidente sulla Nuova Bazzanese, all’altezza di Zola Predosa nel Bolognese. Era di origine tunisina e abitava con la famiglia a Vignola, nel Modenese. La ragazza era scesa dalla Nissan Qashqai, guidata dal padre di 53 anni e sulla quale viaggiava anche la sorellina 11enne, rimasta in panne – non è chiaro se per un guasto o perché senza benzina – in un tratto senza corsia d’emergenza. Dai primi accertamenti, sembra che la 19enne, che indossava regolarmente il giubbetto catarifrangente, si fosse messa dietro alla vettura per segnalare che erano momentaneamente fermi, quando è stata travolta da un mezzo pesante. Questo ha poi tamponato anche la macchina, spinta in avanti di diversi metri e finita addosso al padre. L’uomo ha riportato ferite non gravi, come il camionista.