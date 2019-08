Roma, 23 agosto 2019 - I carabinieri stanno perquisendo la casa di un sospetto, forse coinvolto nel caso del cadavere dell'uomo trovato vicino ai cassonetti di rifiuti, all'altezza del civico 24 di via di Ponte Mammolo, in zona Tiburtina. Secondo i carabinieri la vittima sarebbe un italiano di 40 anni, senza fissa dimora e conosciuto in zona. La procura di Roma ha deciso di indagare per omicidio. Il corpo infatti presentava una vistosa ferita al polpaccio: gli agenti seguendo la scia di sangue sono giunti all'abitazione di un uomo che potrebbe essere coinvolto nella morte del clochard.

Il corpo senza vita era stato trovato intorno alle 7, vicino a dei cassonetti dei rifiuti. Era stato un passante ad avvisare forze dell'ordine e 118. Subito i carabinieri della Compagnia di Montesacro e i colleghi del Nucleo Investigativo di Via In Selci hanno notato la vistosa chiazza di sangue sui pantaloni della vittima. Un testimone ha poi riferito: "Sono passato qui all'una della notte scorsa e non c'era nulla". In seguito il medico legale ha confermato la ferita al polpaccio, provocata da un'arma da taglio non ancora trovata.

L'identità della vittima non è stata ancora resa nota, inoltre non aveva con sé documenti, ma secondo i carabinieri potrebbe trattarsi di un italiano sui 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, e in zona, per essere un clochard, forse tossicodipendente. L'uomo non sarebbe stato ferito sul posto del ritrovamento del corpo, ma si sarebbe trascinato fin lì, lasciando una lunga scia di sangue che partirebbe proprio dall'abitazione del sospetto. Il taglio al polpaccio potrebbe non essere la causa della morte del 40enne, ma solo la conseguenza di una lite. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio.