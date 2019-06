Rocca di Papa, 10 giugno 2019 - Esplosione nella sede del Comune a Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani. Tra i feriti - pare sette - ci sono tre bambini e il sindaco Emanuele Crestini​. Da quanto si apprende uno dei piccoli, che frequentava la scuola elementare adiacente ai locali in cui è avvenuto lo scoppio, versa in gravi condizioni ed è stato trasportato al Bambin Gesù. In gravissime condizioni anche un uomo di 68 anni, che ha riportato ustioni su tutto il volto ed è stato trasportato all'ospedale di Frascati.

Secondo quanto ricostruito prima si è sentito un boato, a cui è seguito il crollo della facciata dell'edificio. Al momento l'ipotesi è quella di una fuga di gas: nella palazzina erano in corso alcuni lavori.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 giugno 2019

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il 118, polizia e carabinieri. I pompieri temono possa esserci una nuova deflagrazione e, per questo motivo, sono state evacuate le palazzine circostanti. Inoltre si sta cercando di capire se ci sono persone sotto le macerie.

A Rocca di Papa stanno arrivando sia il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, sia il vicepresidente Daniele Leodori.

Notizia in aggiornamento