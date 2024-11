Seul, conducente della metro si ferma per una sosta-bagno: 125 treni arrivano in ritardo

Seul (Corea del Sud), 29 novembre 2024 - Ha dell'incredibile la vicenda accaduta qualche giorno fa in una stazione della metropolitana di Seul, la capitale della Corea del Sud. Durante l'ora di punta mattutina dello scorso 25 novembre, un conducente della linea 2 ha effettuato una pausa urgente nel bagno della stazione intorno alle 8:11 ora locale. La sosta, dalla durata esatta di 4 minuti e 16 secondi, ha causato un ritardo di ben 20 minuti nella linea in questione, provocando la riprogrammazione a catena di ben 125 treni successivi. Stando a quanto riportato dalla stessa metropolitana di Seoul, molti di essi sono stati ritardati a loro volta di 20 minuti rispetto ai loro orari di arrivo originali. Potrebbe, tuttavia, non esserci stato nessun particolare inconveniente per i passeggeri, poiché i treni hanno continuato a partire e arrivare con circa gli stessi consueti intervalli degli altri giorni.

Cosa prevede la legge coreana per i controllori

I conducenti dei treni che guidano nei percorsi circolari come la metropolitana sono tenuti, secondo la legge, a lavorare per due o tre ore di fila senza alcuna interruzione. In caso di bisogno di utilizzare il bagno sono obbligati a usare soltanto le strutture interne alle stazioni, situate non vicino alle piattaforme di passaggio dei mezzi.

Piccoli problemi in metropolitana

L'enorme metropolitana di Seoul, che dispone di ben 22 linee attive incluse quelle commerciali e che attraversa la bellezza di 728 stazioni, è un chiaro esempio di progetto altamente preciso e funzionante. Basti pensare all'inchiesta scattata dopo un solo minuto di ritardo di un treno nell'ormai lontano 2021. Nonostante ciò, il ritardo di cui si parla non è stata l'unica vicenda sfortunata della quale si è resa protagonista la massiccia struttura cittadina. Qualche settimana fa, ad esempio, i pendolari hanno dovuto affrontare importanti ritardi causati dal rallentamento delle operazioni effettuate dai lavoratori sindacalizzati. Risale invece a pochissimi giorni fa la pesante nevicata che ha colpito la capitale coreana, la più intensa da quando sono iniziate le registrazioni oltre un secolo fa. A causa del fenomeno meteorologico, come dichiarato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, una linea della metropolitana ha subito un ritardo di ben nove minuti nelle ore di punta.