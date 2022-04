Ripulita la casa della senatrice Rauti: spariti gioielli, borse e abiti di lusso La domestica denunciata per furto

Soprabiti, borse, orologi, collane. Tutto di griffe importanti, tutto sparito. Un lungo inventario di capi di vestiario e gioielli quello svanito da casa di Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, ex moglie dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, figlia di Pino Rauti tra gli storici leader del Movimento sociale. Un bottino di 30mila euro che avrebbe anche un autore, ovvero la colf che lavorava da Rauti. Lavorava perché la senatrice ha interrotto il rapporto di lavoro dopo averla denunciata. La colf ora è indagata per furto: l’ipotesi è che la domestica abbia derubato la senatrice. Gli indizi sarebbero due: un video in cui la donna prenderebbe dalla borsa della senatrice 50 euro e gli oggetti trovati in casa sua durante una perquisizione.