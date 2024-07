Choc in Salento, dodicenne denuncia: “Violentata da animatore”. Indagato 17enne

Roma, 13 luglio 2024 – Una 12enne originaria del Lazio, in vacanza da qualche giorno con la famiglia in un villaggio turistico a Melendugno (Lecce), sarebbe stata violentata da uno degli animatori, di 17 anni. Il codice rosa – il percorso di accesso al pronto soccorso per le vittime di violenza – è scattato dopo che la ragazzina si è confidata con la madre e la zia sugli abusi subiti. L’episodio sarebbe avvenuto mercoledì scorso. La minore è stata visitata dai medici del Santa Caterina Novella di Galatina.

Sull’episodio sta indagando la procura di Lecce: la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri. La 12enne è stata sentita dalle autorità in modalità protetta e sarà ora oggetto di verifiche. Il magistrato ha disposto accertamenti sui vestiti della giovane, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza del villaggio sono già al vaglio. Si è anche alla ricerca di eventuali testimoni.

L’animatore – indagato – è stato ascoltato a sua volta: ha negato gli abusi, affermando che si è trattato di un rapporto sessuale consensuale e giustificandosi dicendo di non essere stato a conoscenza dell’età della ragazzina.