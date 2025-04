Quindicenne rapito e rilasciato

Rapimento-lampo a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli: un ragazzo di soli 15 anni, figlio di un imprenditore, è stato sequestrato mentre stava andando a scuola ed è stato rilasciato alcune ore dopo. La polizia ha subito soccorso il minorenne e fermato un giovane di 24 anni in relazione al sequestro, compiuto "a scopo di estorsione" e "con modalità mafiose".

I fatti si sono verificati intorno alle 8. Il quindicenne era uscito di casa e stava prendendo la sua minicar per recarsi a scuola, a Portici, comune confinante con San Giorgio a Cremano, quando sarebbe stato avvicinato da un furgone. Dal mezzo sarebbero uscite alcune persone che gli avrebbero messo un cappuccio in testa, per poi caricarlo sul mezzo e portarlo via. A dare l’allarme sembra sia stato il titolare di un bar, che ha sentito le urla del quindicenne ed assistito alla scena. Quando la notizia si è diffusa, è cominciato il tam tam sui social. Su vari profili è stata diffusa la foto del ragazzo, con la richiesta, rivolta a chiunque avesse visto qualcosa, di collaborare alle indagini. Immediate sono scattare le ricerche e gli accertamenti da parte della squadra mobile della questura di Napoli, col supporto tecnico del Servizio centrale operativo della polizia e il contributo del Nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinati dalla Dda partenopea.

La soluzione del caso è avvenuta dopo poche ore: quelle che sono servite agli investigatori a soccorrere il ragazzino subito dopo il suo rilascio e a bloccare uno dei presunti rapitori, poi sottoposto al provvedimento di fermo. Si tratta di un uomo di 24 anni, probabilmente di origini straniere, che risulta indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa.