Belen come non l’avete mai vista, lite e parolacce al benzinaio

Roma, 8 agosto 2025 – Stavolta il gossip non c'entra. La modella e showgirl argentina Belen Rodriguez, in vacanza in Sardegna con i figli, fa parlare di sé non per gli amori estivi o per l'ultima trovata osé (come la recente maschera vulvare) ma per l'accesa discussione con un benzinaio a Porto Cervo. La furibonda lite è stata immortalata in un video pubblicato da La Nuova Sardegna e diventato virale sul web.

Nelle riprese si vede Belen litigare con il benzinaio che la rimprovera per aver spostato il birillo piazzato in mezzo alla strada per segnalare il divieto di passaggio. Il cono sarebbe stato posizionato in quel punto per evitare il transito dei veicoli in quanto, poco più avanti, c’era un tombino scoperto in mezzo alla carreggiata.

La modella, alla guida del suo Suv nei pressi del locale Sottovento (dove la viabilità è modificata per lavori) di fronte alla strada interdetta e al birillo che segnala il divieto di passaggio, invece di fare retromarcia scende dall’auto e sposta il cono segnaletico. Ed è a questo punto che sarebbe intervenuto il benzinaio rimproverando l'automobilista imprudente: “Scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?”

La risposta di Belen, evidentemente stressata dalla situazione, lascia di stucco: “Perché lei mi sta sul ca***”.

A quel punto la replica del benzinaio non si fa attendere: “Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?”. Insomma uno scambio acceso di battute che si è concluso solo quando la modella decide ingrana la retromarcia e decide che è meglio cambiare strada.