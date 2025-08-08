Calabria, sciolto il consiglio regionale: si torna alle urne. Occhiuto: “Non mi sono dimesso per interesse politico”

Reggio Calabria, 8 agosto 2025 – È stato ufficialmente sciolto il consiglio regionale della Calabria: questo pomeriggio, al termine di una seduta lampo, i consiglieri hanno preso atto delle dimissioni formalizzate dal governatore Roberto Occhiuto. Durante la seduta, il presidente dimissionario ha ribadito nuovamente i motivi del suo gesto e ha respinto l'accusa di aver piegato la volontà del consiglio "alla mia volontà".

Al termine di un breve dibattito, il presidente dell'assemblea Filippo Mancuso ha congedato i consiglieri e sciolto il consiglio. Si è conclusa così la seduta di commiato della XII Consiliatura calabrese.

Adesso si attende la decisione sulla data del voto che dovrà essere presa da Occhiuto, sentiti lo stesso Mancuso e il presidente della Corte d'appello di Catanzaro. Verosimilmente le elezioni verranno fissate ad ottobre: secondo la legge elettorale il termine dovrà essere fissato tra il 45esimo e i 90esimo giorno dalla data di scioglimento del consiglio. Quindi i calabresi torneranno alle urne non prima del 15 settembre ed entro il 1° novembre.

"Non era mia intenzione svolgere la mia attività in maniera autoritaria, ma era mia intenzione svolgere la vita di presidente in maniera determinata", ha detto Occhiuto in aula. “Anche quando, per esempio, ho posto la questione di fiducia per la prima volta nella storia del regionalismo in Calabria – ha spiegato – oppure quando ho detto: questo provvedimento passa, oppure mi dimetto”.

Occhiuto sulla sua vicenda giudiziaria si è chiesto: 'Ma si può governare così? Si può governare con questo clima, che in ragione di una legittima inchiesta della magistratura, crea continuamente delle fake news e alimenta un chiacchiericcio che è fastidiosissimo, e genera un rallentamento nella gestione amministrativa quotidiana della macchina regionale. No, non si può continuare così. Io non ho voluto che quest'ultimo anno di legislatura fosse un cupio dissolvi".

Infine, la risposta all'accusa di essersi dimesso per ragioni politiche. "Questa mia scelta non è stata fatta guardando al mio interesse politico. E non l'ho fatto perché credo che questo processo di cambiamento che io ritengo di aver messo in moto si sarebbe fermato, come negli ultimi 30 anni, non a causa della magistratura, ma a causa di chi utilizza le inchieste della magistratura per fare lotta politica, essendo incapace di sconfiggere sul terreno elettorale. Chi spera di poter sconfiggere l'avversario attraverso le stesse inchieste".

Il Consiglio regionale della Calabria, convocato a Palazzo Campanella per la presa d'atto delle dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto

"Non mi faccio uccidere politicamente, non mi faccio fermare". È questo uno dei motivi che hanno spinto il governatore Occhiuto a rassegnare le dimissioni dopo avere ricevuto un avviso di garanzia all’interno di un’inchiesta per corruzione.

E così l’azzurro ha deciso di fare un passo indietro per non paralizzare l’attività amministrativa della Regione Calabria – “Nessuno si assume la responsabilità di firmare niente”, ha detto nei giorni scorso Occhiuto – e potersi ricandidare alle elezioni fissate a ottobre.

La settimana scorsa aveva reso noto il suo passo indietro e ha annunciato di volersi ricandidare. Per l’ex capogruppo di Forza Italia alla Camera è stata una scelta dettata dall’apertura delle indagini: in un clima di incertezza giudiziaria, continuare a governare sarebbe stato impossibile.

Il terremoto politico che ha travolto la Regione Calabria è iniziato con un avviso di garanzia. La procura di Catanzaro ha infatti aperto un fascicolo per corruzione nei confronti di Roberto Occhiuto. L’inchiesta coinvolge anche il suo ex socio Paolo Posteraro e l'amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro.

È stato lo stesso Occhiuto a confermare la notizia in un video messaggio ai calabresi. “Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione", ha detto Occhiuto nel video.

"Essere iscritto nel registro degli indagati per me è come un'accusa di omicidio", si è sfogato l’ormai ex governatore. È inverosimile pensare che io possa essere coinvolto in una cosa del genere. Ho chiesto di essere sentito al più presto, anche al buio, perché davvero non ho nulla da temere. Controllatemi tutto, indagate fino in fondo. In questi anni ho detto più volte che qui bisogna indagare sempre, senza sconti. Lo ribadisco anche adesso, da indagato", ha concluso.