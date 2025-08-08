Botulino, come funziona la filiera dell’antidoto: perché le scorte sono in un unico posto in Italia

Cosenza, 8 agosto 2025 – È scoppiato il caso botulino in Calabria, ma l’allerta è arrivata anche al Nord. E questo perché – per fare fronte ai 12 casi di intossicazione alimentare segnalati a Diamante, di cui 9 pazienti gravi in terapia intensiva e altre 3 sotto controllo in pronto soccorso – è necessario attivare una procedura di emergenza per poter avere l’antidoto al botulino.

"Nessuna Regione e nessun ospedale del Paese ha l'autorizzazione a conservare l'antidoto nelle proprie strutture”, fanno sapere dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria. “Il siero è nell'esclusiva disponibilità del Ministero della Salute – spiegano i funzionari calabresi – che lo detiene in determinati luoghi sicuri e che lo distribuisce solo attraverso il Centro antiveleni lombardo". Ma dove si trova l’unico centro veleni autorizzato a gestire il siero anti botulino e come funziona la filiera? Ecco cosa c’è da sapere.

"Attualmente, l'Ospedale Annunziata dispone di una scorta di antidoto: è una misura eccezionale dovuta alla situazione emergenziale, nonostante la prassi ordinaria non preveda che le strutture ospedaliere detengano direttamente il farmaco", fanno sapere dalla Regione Calabria.

Gli ultimi casi di botulino hanno riacceso i riflettori sulla gestione dell’antidoto. Non tutti sanno che esiste un unico centro in Italia a poter distribuire, su richiesta del Ministero della Salute, il siero contro il botulino. Si tratta del Centro antiveleni di Pavia, che si trova in Lombardia, all’interno dell’Istituto Maugeri, ed l’unica sede nazionale autorizzata.

Al momento, due fiale sono state usate per primi pazienti e dopo aumento l’aumento dei casi è stata inviata un’ulteriore fornitura come misura eccezionale. La catena della distribuzione è sotto stretta sorveglianza dei vertici sanitari, una rete complessa che coinvolge il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la Farmacia Militare. Ma perché un antidoto così delicato viene custodito solo a Pavia?

Il Centro Antiveleni di Pavia è la struttura di riferimento nazionale per la ‘Scorta Nazionale Antidoti’ (SNA) e per gli aspetti clinico-tossicologici. Non solo è l’unico centro in Italia autorizzato dal Ministero della Salute a gestire il siero contro il botulino, ma detiene le scorte di tutti gli antidoti che esistono per fare fronte alle emergenza sanitarie del Paese. Da Pavia partono le fiale dirette agli ospedali dove ce n’è bisogno.

"Il Centro Antiveleni – spiegano dal Pavia – ha realizzato un modello unico di disponibilità di antidoti sul territorio nazionale: scorte di antidoti sono disponibili sia in sede che presso insediamenti industriali presenti in varie regioni. Alcuni di questi farmaci non sono facilmente disponibili presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. In caso di necessità, il Centro mette a disposizione di medici e ospedali i necessari antidoti, guidandone l'impiego secondo le appropriate indicazioni”.

Il centro di Pavia è dotata di sistemi di conservazione certificati, personale specializzato nella valutazione dei casi sospetti e procedure pronte per la risposta immediata in caso di allerta. Il siero antibotulinico, come anche gli altri antidoti, sono sostanze soggette a vincoli di conservazione, a partire dalla temperatura controllata e il sistema di somministrazione ai pazienti. È questo il motivo per cui Ministero della Salute ha stabilito che nessuna struttura ospedaliera può conservare il farmaco in autonomia.

Quando scatta un’emergenza sanitaria – come sta accadendo in queste ore con l’eccezionale ondata di casi di botulino – il Ministero può autorizzate l’eccezione alla regola che, normalmente, vieta a tutti i presidi sanitari e gli ospedali italiani a conservare in autonomia gli antidoti ai veleni. E nel caso della Calabria, è stata autorizzata una scorta temporanea.

L'antidoto utilizzato contro il botulismo è una soluzione iniettabile di origine equina che viene somministrata per via endovenosa. Il farmaco viene prodotto all’estero e, nella banca dati del Centro antveleni di Pavia, esistono diverse formulazioni: BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent), Botulism Antitoxin Behring e Botulinum Antitoxin ABE.

Il principio attivo è un'immunoglobulina policlonale ricavata generalmente da cavalli immunizzati artificialmente con dosi inattivate della tossina. La produzione è molto complessa: l’antidoto non può essere prodotto in quantità illimitate e neppure distribuito indiscriminatamente. È considerato un farmaco di "uso eccezionale" anche perché contiene la tossina (anche se inattivata) del più potente veleno che esista al mondo: il Clostridium botulinum, ovvero il botulino.