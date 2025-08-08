A Capaci i funerali di Simona Cinà, tutto il paese stretto attorno alla famiglia. L’omelia: “Vogliamo capire cosa è successo”

Capaci, 8 agosto 2025 - Un lungo applauso e tanti palloncini bianchi hanno accolto la bara di Simona Cinà uscita dalla chiesa madre di Capaci alle fine dei funerali. Dietro il feretro la mamma con la foto di Simona stretta al petto, il padre, il fratello e la sorella. La piazza era gremita. Presenti anche i compagni di pallavolo con le magliette bianche, compresa quella con il numero 24 dove si legge Cinà. Tutto il paese si è stretto attorno a Simona e alla famiglia in un paese dove è stato dichiarato il lutto cittadino.

Il corteo funebre si è poi diretto verso il cimitero di Capaci per la tumulazione.

"Ai piedi della croce anche Maria ha vissuto il dolore della morte del figlio. Ma cari mamma e papà, fratello e sorella di Simona, il vostro dolore è grandissimo perché non avete una ragione di quello che è successo. E poi perché è innaturale che i genitori piangano la morte dei propri figli". Così don Giuseppe Salamone, nella chiesa madre di Capaci.

La bara bianca di Simona Cinà entra in chiesa a Capaci

Il sacerdote si è poi rivolto direttamente alla famiglia della giovane sportiva e ha detto: "E' difficile trovare conforto. Il tempo aiuta a lenire il dolore. Poi c'è il conforto che arriva dai suoi amici, dai conoscenti e dalla parola di Dio. Davanti allo stile di vita di Simona tutte le ipotesi reggono poco. Dobbiamo e vogliamo capire cosa è accaduto. E' un momento difficile per tutti e attendiamo di capire cosa sia successo a Simona in quei cinquanta minuti. Vogliamo saperlo". Dopo la benedizione della salma, con il rito dell'aspersione dell'acqua santa e l'incensazione, la bara bianca ha lasciato la Chiesa di Sant'Erasmo, stretta dall'abbraccio della comunità di Capaci.

Queste le parole del sindaco di Capaci Pietro Puccio. "Il nostro dolore si aggiunge a quello della famiglia, cui siamo vicinissimi. La proclamazione del lutto cittadino significa questo, stringersi attorno alla famiglia in maniera silenziosa e rispettosa: esporremo le bandiere a mezz'asta, chiuderanno tutte le attività commerciali e non solo. Simona non sarà dimenticata, vivrà sempre nel nostro ricordo e nelle nostre azioni. Lei era il prototipo del giovane perfetto: sportiva, salutista, amica di tutti. Vogliamo che questo suo modo di essere venga trasferito anche nelle altre persone: noi non la dimenticheremo".