Roma, 12 gennaio 2022 - Anche nell'anno nuovo i contagi Covid in Italia (qui il bollettino di oggi) continuano a correre e ieri hanno registrato un nuovo record. Tra attualmente positivi, oltre due milioni, e contatti stretti sono tante le persone che, anche alla luce delle nuove regole su quarantena e isolamento si chiedono quando fare il tampone molecolare/rapido. Le misure variano in base allo stato vaccinale (ciclo completo, guarigione e terza dose). E sono diverse anche per la scuola.

Tampone molecolare, rapido o fai da te: ecco quando farli

Ecco una guida su quando fare il tampone e quando non serve:

Se non sono vaccinato o ho completato il ciclo vaccinale/guarigione da più di 4 mesi : dopo almeno 10 giorni di isolamento e tre senza sintomi

o ho completato il ciclo vaccinale/guarigione da : dopo almeno 10 giorni di isolamento e tre senza sintomi Se ho ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di 4 mesi: dopo almeno 10 giorni di isolamento e tre senza sintomi

Se non sono vaccinato o ho completato il ciclo vaccinale/guarigione da più di 4 mesi : dopo almeno 10 giorni di isolamento

o ho completato il ciclo vaccinale/guarigione da : dopo almeno 10 giorni di isolamento Se ho ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di 4 mesi: dopo almeno 7 giorni di isolamento

Se non sono vaccinato , vaccinato con una dose, o con due dosi da meno di 14 giorni : dopo 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo

, : Se ho completato il ciclo vaccinale/guarigione da più di 4 mesi : dopo 5 giorni dall'ultimo contatto con il positivo

: Se ho ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di 4 mesi: il tampone va fatto s olo nel caso della comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto

Le regole sono diverse per la scuola:

Scuola dell'infanzia : in presenza di uno o più positivi tampone dopo 10 giorni di quarantena

: tampone dopo 10 giorni di quarantena Scuola primaria/elementare : in presenza di un positivo attività in presenza, ma tampone il prima possibile e da ripetersi dopo 5 giorni. In presenza di almeno due positivi tampone dopo 10 giorni di quarantena

tampone il prima possibile e da ripetersi dopo 5 giorni. In presenza di almeno due positivi tampone dopo 10 giorni di quarantena Scuola secondaria (medie e superiori): in presenza di un positivo nessun tampone, ma autosorveglianza. In presenza di due positivi: per chi non è vaccinato o ha ricevuto la seconda dose/guarigione da più di quattro mesi serve un tampone dopo 10 giorni di quarantena; per chi ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di 4 mesi non serve il tampone, solo l'autosorveglianza. In presenza di tre o più positivi: si applicano le regole per contatti stretti riportate sopra

L'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare resta valida per ottenere il green pass base, valido per gli under 50 per l'accesso ai luoghi di lavoro. RIcordiamo che il pass base non è più sufficiente per:

Accedere a bar e ristoranti (nenache al bancone e al'aperto), alberghi e strutture ricettive, palestre e piscine e centri benessere/termali, cinema, teatri, musei e concerti, mezzi di trasporto (anche pubblico locale), impianti di risalita nei comprensori sciistici, feste, stadi e palazzetti, come visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie e residenziali

Effettuare sport di squadra e di contatto anche all'aperto

