Roma, 11 gennaio 2022 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia, il primo dopo giorni con un numero di tamponi ridotti. Oggi, esaurito l'effetto weekend e festività natalizie, i contagi Covid torneranno a salire, come dimostrano già i primi dati in arrivo dalle Regioni, come il nuovo record di casi in Veneto. Nel tardo pomeriggio arriveranno anche gli aggiornamenti del ministero della Salute su morti, ricoveri e terapie intensive. La pressione ospedaliera è al centro dell'atenzione in questa nuova fase della pandemia, divisa tra la variante Omicron, che secondo quanto dichiarato oggi dal direttore regionale per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge, contagierà "oltre il 50% della popolazione della Regione europea nelle prossime 6-8 settimane", e la più grave Delta.

Draghi sugli ospedali: "Problemi dipendono dai non vaccinati"

In base agli ultimi dati Agenas sull'occupazione degli ospedali cresce ancora a livello nazionale il tasso di occupazione nei reparti ordinari, ora al 26%, mentre resta stabile il numero dei posti occupati sui posti disponibili in rianimazione (17%). Liguria e Piemonte hanno già numeri da zona arancione e, visti gli incrementi degli ultimi giorni, anche altre regioni, tra cui la Lombardia, rischiano il cambio di colore già da lunedì 17.

Il Veneto torna a superare nelle ultime 24 ore il tetto dei 21mila contagi, stabilendo un nuovo record: il bollettino di oggi dà conto infatti di 21.504 contagi, il numero più alto mai registrato in regione da inizio pandemia. Si registrano altre 27 vittime, per un totale di 12.612. Deciso balzo in avanti del numero degli attualmente positivi, 205.699 (+15.500). È sempre più preoccupante la situazione degli ospedali soprattutto nei reparti ordinari: sono 1.680 i ricoverati in area medica, 88 in più rispetto a ieri, mentre restano 215 i posti letto occupati nelle terapie intensive.

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 16.290 su 87.520 test di cui 20.951 tamponi molecolari e 66.569 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi). Purtroppo si registrano altri 15 decessi, 6 uomini e 9 donne con un'età media di 85,9 anni, che portano il totale delle vittime a 7.684. Non si fermano i ricoveri: sono 1.230, 33 in più rispetto a ieri, di cui 122 in terapia intensiva, 9 in più. Gli attualmente positivi sono 175.806, di cui 174.576 in isolamento domiciliare.

Oggi in Puglia si registrano 7.287 casi di Covid su 87.269 test e quattro decessi. Attualmente sono 69.410 le persone positive. I ricoverati in area medica sono 475 e 49 quelli in terapia intensiva.

Sette morti vengono segnalati in Umbria nell'ultimo giorno. Scendono i ricoverati nei reparti ordinari, 212, quattro in meno, mentre salgono a 14 da 11 i posti occupati nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.090 nuovi positivi a fronte di 5.779 tamponi molecolari e 24.727 test antigenici per un tasso di positività del 10,1%.

In Alto Adige, per la prima volta dall'inizio della pandemia, i nuovi casi superano soglia 3 mila. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 3039 contagi e due decessi. L'incidenza sfora per la prima volta quota 2 mila e sale a 2.154 casi per 100mila abitanti. Cresce nettamente il numero delle persone in quarantena (15.600), mentre resta stabile quello dei ricoveri: 18 in terapia intensiva (+0), 77 nei normali reparti (-2) e 58 nelle cliniche private (+2).

In Basilicata 868 dei 2.781 dei tamponi molecolari esaminati ieri sono risultati positivi; 560 casi in Molise.