Roma, 9 febbraio 2022 - Si attende nel pomeriggio il bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, con gli aggiornamenti su contagi Covid, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive, mentre gli ultimi dati Agenas anticipano che continua a calare la pressione ospedaliera: scende infatti al 14% (-1%) la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid in Italia. "Abbiamo vissuto due anni duri e faticosi, ma andiamo verso la normalità", ha confermato il trend il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, alla presentazione del 'rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini'. A tal proposito, si volta pagina soprattutto grazie alle somministrazioni anti-Covid e il primo bilancio, a un anno di distanza, è più che positivo: sono state pochissime le reazioni avverse dopo la somministrazione e quasi tutte non gravi.

Notizie locali / Veneto

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.903 i nuovi contagi in Veneto. La curva continua a calare: da oltre 250 mila a 144 mila, in una decina di giorni. Calano pure i ricoveri in ospedale: 62 in meno nelle aree mediche e 12 in meno nelle terapie intensive. 24 i decessi. L'89% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose.

In Toscana 798.512 i casi di positività al Coronavirus, 4.860 in più rispetto a ieri (1.855 confermati con tampone molecolare e 3.005 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,7% e raggiungono quota 691.237 (86,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.461 tamponi molecolari e 31.399 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,8% è risultato positivo. Sono invece 7.693 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 98.742, -6,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.348 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 19 uomini e 7 donne con un'eta' media di 79,5 anni.

Oggi in Puglia sono stati registrati 41.383 test per l'infezione da Covid-19 e 4.944 nuovi casi: 1.374 in provincia di Bari, 330 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 456 in quella di Brindisi, 852 in provincia di Foggia, 1.278 in provincia di Lecce, 587 in provincia di Taranto nonche' 28 residenti fuori regione e 39 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 18 decessi. Attualmente sono 102.430 le persone positive, 747 sono ricoverate in area non critica e 67 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 659.726 a fronte di 8.149.204 test eseguiti, 549.923 sono le persone guarite e 7.373 le persone decedute.

Stabile la curva dei contagi nelle Marche: secondo il bollettino oggi sono 3.213 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. L'incidenza su 100mila abitanti scende a 1.400,49 (ieri 1.513,58). Sono 10.514 i tamponi eseguiti tra cui 8.087 nel percorso diagnostico (39,7% di positivi) e 2.427 nel percorso guariti.

Sono 1.604 i nuovi casi (quindi 342 in più rispetto a ieri) di Coronavirus registrati oggi in Umbria. Diventano così 168.309 le persone contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi. Purtroppo, si contano anche oggi altri 5 decessi (sale a 1.670 il totale dei morti), mentre negli ospedali umbri sale a 214 (+2) il totale dei ricoverati e scende a 9 (-2 rispetto a ieri) il numero di quelli in terapia intensiva.

Tre vittime e 1.003 contagi in Alto Adige, otto morti e 926 nuovi positivi in Basilicata.