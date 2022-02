Roma, 9 febbraio 2022 - Covid e sesso a pagamento. Ma sicuro. Obbligo di mascherina Ffp2 ma non solo se vuoi intrattenerti con un professionista del mestiere più antico del mondo nella Germania che giusto vent’anni fa ha legalizzato la prostituzione.

Germania

Il Coronavirus ha cambiato le regole anche nelle case chiuse. Per poter entrare, bisogna essere vaccinati o guariti (modello 2g). La città di Berlino inserisce cinque righe tra la messa in piega dal parrucchiere, i trattamenti medici e le lezioni di scuola guida. “La fornitura e l’utilizzo di servizi sessuali a pagamento è consentito solo utilizzando il modello 2G", c'è scritto nel regolamento. Non sono consentite pratiche che avvicinino troppo i volti. Possono essere offerti servizi sessuali solo individuali. "I clienti devono fissare un appuntamento in anticipo e indossare sempre una maschera FFP2”, si precisa. Stessa cosa devono fare i professionisti del sesso. Il brivido è garantito. Inutile chiedersi chi andrà a controllare. Ancora chiusi invece in tutto il Paese i club per scambisti.

Love booster



Fantasia al potere. Nel quartiere a luci rosse di Amburgo, Sankt Pauli, una casa chiusa ha promosso le vaccinazioni dell’amore. Le hanno chiamate ‘love booster’, domenica i ragazzi si sono messi in fila e hanno approfittato delle dosi di Pfizer che venivano offerte. Dai resoconti in cronaca: anche molte ragazze si sono vaccinate. "Un successo", hanno dichiarato gli organizzatori.



Olanda



Dal 15 gennaio, informa il governo, i professionisti del sesso sono nuovamente autorizzati a lavorare, a precise condizioni. Intanto l'oraio, dalle 5 alle 22. Esentati da obbligo di distanza e dall'uso delle mascherine. Per questo, è la raccomandazione, "è ancora più importante attenersi rigorosamente alle regole sulla ventilazione dei locali e sull'igiene".

Il precedente

A novembre 2021 aveva fatto parlare uno dei più famosi bordelli di Vienna. Per incentivare le vaccinazioni - nel paese che ha una lunga tradizione di club per adulti e dove la prostituzione è legale -, il locale aveva messo in palio una sauna di mezz’ora con una signorina. A scelta del cliente, come la marca della dose.