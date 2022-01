Roma, 28 gennaio 2022 - Rallenta l'ondata Omicron in Italia, l'indice Rt è sceso a 0,97, sotto la soglia epidemica, rispetto all'1,31 segnato nella precedente rilevazione. A livello nazionale l'incidenza settimanale è calata a 1823 ogni 100.000 abitanti, rispetto a 2011 del periodo 14 -20 gennaio. E scende ancora la pressione sui reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari. Questo quadro di miglioramento generale mostrato dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell'Iss sull'emergenza Covid, indica come 4 le Regioni ad alto rischio, secondo il DM del 30 aprile 2020, di cui 3 per l'impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati, e 9 a rischio Moderato.

Nel documento si osserva una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale con il dato di 1.823 ogni 100.000 abitanti, dal 21 al 27 gennaio, in calo rispetto a 2011 ogni 100mila abitanti del periodo precedente.

Nel documento l'Iss spiega: "Nel periodo 5 gennaio 2022 - 18 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 - 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022 contro Rt=1,01 (0,99-1,02) all'11/01/2022". Il rilevamento però risente "dei ritardi nell'inserimento dei dati del flusso individuale" di diverse Regioni e Province autonome "e non si può escludere che tali valori possano essere sottostimati".

Diminuiscono quindi i posti letto occupati per Covid nei reparti di terapia intensiva ed in quelli ordinari. L'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale questa settimana scende a 16,7%, contro i 17,3% della scorsa settimana. Nei reparti ordinari invece il valore si attesta al 30,4%, rispetto al 31,6% precedenti. Il maggiore tasso di occupazione dei posti letto per Covid nelle terapie intensive è nella Provincia autonoma di Trento, 27,8%, nelle Marche, al 27,3%, e in Friuli Venezia Giulia, al 23,4%. Per i reparti ospedalieri ordinari svetta la Valle d'Aosta (al 50,3%), in Liguria (al 39,3%), in Sicilia (al 38,1%) ed in Calabria (al 38%).

"Sono quattro le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto di cui 3 a causa dell'impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati", si legge dai dati della cabina di regia ministero-Iss. Sono 9 invece le Regioni/Province autonome che risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, tre sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto, mentre 8 sono classificate a rischio basso. Mentre 15 Regioni/PA riportano almeno una singola allerta di resilienza e quattro riportano molteplici allerte di resilienza".

