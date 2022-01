Roma, 28 gennaio 2022 - Appuntamento con il bollettino Covid a due anni dalla scoperta dei primi casi di Coronavirus in Italia, i coniugi cinesi a Roma. Nel pomeriggio i dati di oggi del ministero della Salute ci aggiorneranno su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. La curva dei nuovi casi è in discesa, l'incidenza a livello nazionale è in lieve calo e, come evidenziato dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, l'indice Rt è tornato a scendere sotto la soglia epidemica. La speranza è che inizino a diminuire anche i decessi, il dato più preoccupante degli ultimi bollettini, e che prosegua l'alleggerimento della pressione ospedaliera registrato negli ultimi due giorni.

Omicron 2 è arrivato in Italia: due casi San Martino di Genova

Zona arancione in Italia: le regioni. E forse sarà l'ultima volta

Sommario

Verso nuove regole a scuola: con Dad niente quarantena

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf

I dati del 27 gennaio: giù contagi e ricoveri, ma 389 morti

Regioni / Veneto

Continua a flettere la curva di crescita dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 16.518 i nuovi positivi scoperti. Si registrano però altre 31 vittime: il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale a 13.097. Calano gli attualmente positivi in isolamento che sono 256.879 (-5.602). Diminuisce il numero dei ricoverati nelle aree mediche, 1.810 (-37), mentre tornano a crescere quelli nelle terapie intensive, 194 (+9).

In Toscana sono 10.528 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 19.510 tamponi molecolari e 48.617 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 167.482, -3,1% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 1.456 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 116 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 31 decessi: 19 uomini e 12 donne con un'età media di 82,4 anni.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 5.403 nuovi contagi: 1.429 su 11.067 tamponi molecolari effettuati con una percentuale di positività del 12,91% e 3.974 su 26.713 test rapidi antigenici (14,88%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 39, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 484. Nella giornata odierna si registrano 7 decessi (4.458 in totale).

Sono 4.890 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove il tasso di incidenza scende in maniera decisa a 2576,72. I positivi rappresentano il 37,7% dei 12.962 tamponi diagnostici su 15.128 tamponi totali. La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di contagi, 1.468, seguita da Pesaro Urbino con 1.083, Macerata con 983, Fermo con 581, Ascoli Piceno con 573. Il contagio gira soprattutto nella fascia di età 25-44 anni con 1.348 casi e in quella 45-59 anni con 1.087.

Sono 3.102 i nuovi positivi rilevati oggi in Abruzzo, l'11,6% di 6.519 tamponi molecolari e 20.171 test antigenici. Il bilancio dei deceduti registra 7 morti e sale a 2.793 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 106.162 (+2.797 rispetto a ieri): 412 pazienti (-3) sono ricoverati in ospedale in area medica, 40 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 105.710 (+2.800 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

L'Alto Adige registra 4 decessi e 2.241 nuovi casi. Da una decina di giorni non si registrava un numero così alto di vittime. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 1.349. Gli ospedali registrano un aumento dei pazienti nei reparti ordinari (+7), mentre cala a 12 il numero di letti occupati in terapia intensiva (-2). Gli altoatesini in quarantena sono 34.202, mentre i guariti 2.745.

In Umbria si contano 1.936 nuovi positivi e 4 vittime. Tre decessi e 1.154 contagi in Basilicata. In Molise 382 casi e due morti. Oltre trecento positivi (+344) anche in Valle D'Aosta dove si registra un decesso.