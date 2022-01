Roma, 27 gennaio 2022 - Nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. Il trend sembra delineato: contagi Covid in discesa, almeno su base settimanale, morti, purtroppo ancora molto alti, e ricoveri e terapie intensive in rallentamento. Nel pomeriggio, quando arriveranno i dati del ministero della Salute, scopriremo se oggi cambierà qualcosa. "Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità", ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ieri preso di mira dai no vax per le sue dichiarazioni a 'Di martedì'. Un passo verso la normalità potrebbe essere l'abbattimento del sistema dei colori, anticipato ieri da Andrea Costa, e l'allungamento (illimitato?) del Green pass per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino.

La Fondazione Gimbe, commentando i dati del suo monitaggio settimanale, avvisa di non abbassare la guardia. "Questi numeri - spiega il presidente Nino Cartabellotta - confermano che la circolazione del virus rimane elevata e che, considerata la risalita del tasso di positività dei tamponi molecolari, il calo della curva dei contagi deve essere interpretato con cautela". I decessi crescono ancora: sono in media 360 al giorno rispetto ai 324 di 7 giorni fa. "Resta alta la pressione sugli ospedali - rimarca Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi sanitari - dove i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica aumentano, seppure più lentamente, mentre si registra una lieve flessione in terapia intensiva".

Scende ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto dove sono stati registrati 18.998 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività su 161.180 tamponi è dell'11,78%. Il bollettino regionale segnala altre 22 vittime, con il totale a 13.066 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 262.481, 2.923 in più rispetto a ieri. Cala la pressione ospedaliera: sono 1.847 i ricoverati in area medica (-7) e 185 i pazienti in terapia intensiva (-4).

Sono 12.357 i nuovi casi di Covid accertati in Toscana a fronte di 20.715 tamponi molecolari e 51.660 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 172.770, -2,3% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 1.478 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 20 decessi: 10 uomini e 10 donne con un'età media di 84,6 anni.

Sono 6.152 i casi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. L'incidenza su 100mila abitanti scende da 2691,01 a 2.640,12. Resta comunque alta la percentuale di positivi rilevata tra i tamponi e test antigenici eseguiti (41,9% su 14.667 tamponi/test). In tutto sono 17.749 i tamponi analizzati considerando anche quelli del percorso guariti (3.082). Nel capoluogo di regione Ancona il numero più alto (1.836); seguono le province di Pesaro Urbino (1.405), Macerata (1.358), Ascoli Piceno (703), Fermo (601).

Nelle ultime ore in Alto Adige si è registrato un altro decesso: il totale delle vittime sale dunque a 1.345 da inizio pandemia. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 2.361 nuovi casi: 188 dai 1.144 tamponi molecolari effettuati e 16.387 da 2.173 test antigenici. Sono 101 i ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 77 quelli nelle strutture private convenzionate e 14 i pazienti in terapia intensiva.

Un decesso e 507 casi in Molise.