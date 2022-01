Genoav, 28 gennaio 2022 - La nuova variante Omicron 2 è in Italia, lo segnala il Laboratorio di Igiene del Policlinico San Martino diretto dal professor Giancarlo Icardi.

Sono due i casi della variante Omicron 2 sequenziati la prima volta nel nostro Paese: uno è avvenuto di routine all'ospedale ligure, mentre il secondo è emerso in laboratorio da un campione di un monitoraggio nazionale con cui il San Martino collabora.

Omicron e le 'varianti sorelle'

La variante dominante di Sars-CoV-2 cioè Omicron in realtà comprende più 'varianti sorelle' ( la base B.1.1.529 e BA.1, BA.2 e BA.3). Ora si sta facendo strada la Omicron 2, cioè la BA.2. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): "Un certo numero di Paesi ha segnalato recenti aumenti nella quota di sequenze attribuite a BA.2". Ma al momento la Omicron BA.1 resta la predominante, con una presenza all'interno della famiglia Omicron del 98,8% delle sequenze presentate alla piattaforma Gisaid al 25 gennaio 2022. La variante Omicron BA.2 si distingue da quella predominante, la B.1.1.529, per alcune mutazioni sulla proteina Spike con il quale il virus aggancia le cellule.

Da dove arriva Omicron 2

Le prime segnalazioni della BA.2 si sono avute a metà dicembre in India, dove la variante ha preso la posizione dominante. L'Omicron 2 si è poi diffusa nelle Filippine, Singapore e Giappone. E' dal Sud Africa che è giunta in Europa (come la prima mutazione, chiamata anche la 'variante sudafricana'). Le prime sequenze della variante BA.2 sono state identificate nel Nord Europa in Paesi come Danimarca, Gran Bretagna e Germania.