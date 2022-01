Roma, 29 gennaio 2022 - Mentre l'attenzione è alta su Omicron 2, la sorella della variante del Covid che, a detta degli esperti, "correrebbe più velocemente ma non sarebbe più grave", si attende il bollettino per vederne gli effetti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il ministero della Salute fornirà infatti nel pomeriggio gli aggiornamenti sui contagi, gli attualmente positivi, i morti, i guariti e le terapie intensive.

Intanto, mentre l'Iss avverte che l'incidenza in calo è dovuta anche a un "forte ritardo di notifica" dei nuovi casi da parte di nove Regioni, sono ancora un milione e 680mila gli italiani che hanno più di 50 anni e non si sono vaccinati, nonostante l'obbligo previsto dal decreto del 7 gennaio . È quanto emerge dall'ultimo report del governo sulle somministrazioni anti Covid aggiornato a questa mattina. Complessivamente sono 1.684.240 coloro che non hanno fatto la prima dose e di questi la maggioranza - 1.235.314 - è nella fascia tra 50 e 69 anni. Negli ultimi sette giorni, sempre in base al report, sono poco più di 178mila gli over 50 che hanno fatto la prima dose mentre da quando è entrato in vigore l'obbligo sono poco più di 481mila.

I dati locali / Veneto

Sono 15.631 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, 36 le vittime. Lo riferisce il bollettino quotidiano della regione. Diminuiscono i ricoveri che in area medica sono 1497 (-40) e 156 quelli in terapia intensiva (-12).

Nel Lazio si registrano 12.201 nuovi casi positivi (-462) a fronte di un totale di 101.888 tamponi (24.016 molecolari e 77.872 antigenici). I decessi sono 14 (-14), 2.122 i ricoverati (-12), 204 le terapie intensive (-3) e 10.148 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,9%. I casi a Roma città sono a quota 6.386

In Toscana sono 726.793 i casi di positività al Coronavirus, 9.713 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 161.093, -3,8% rispetto a ieri, ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 36 nuovi decessi.

Sono 5.111 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove il tasso di incidenza continua a scendere e arriva a 2.524,70 su 100mila abitanti (ieri era 2.576,72 con 4.890 nuovi casi). Secondo l'Osservatorio epidemiologico regionale, che analizza i dati, l'andamento fa chiudere la settimana con un delta in calo del 3,4% e 1.300 casi in meno sulla settimana precedente. Il virus circola soprattutto nella fascia 25-44 anni con 1.381 casi, 45-59 anni con 1.136, 6-10 anni con 480 casi ed è piuttosto diffuso tra i giovanissimi con un totale di 1.498 casi da zero a 18 anni.

Si registrano ancora quattro decessi e 2.018 nuovi posiviti per Covid-19 in Alto Adige.