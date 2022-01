Roma, 26 gennaio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia con i dati di oggi su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Sul fronte dei nuovi casi si cercano conferme della stabilizzazione della curva settimanale che si intravede da qualche giorno. Alta l'attenzione sul numero di morti: ieri, con riconteggi delle Regioni, sono stati quasi 500. Il nostro Paese, come mostra il bollettino settimanale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è al secondo posto a livello europeo, dietro solo alla Russia, per il numero di vittime registrate nell'ultima settimana. Da tenere sotto controllo anche la pressione ospedaliera che è tornata a crescere a livello nazionale: secondo gli ultimi dati Agenas il tasso d'occupazione dei reparti ordinari ordinari è salito al 31%, mentre i posti letto occupati in rianimazione hanno raggiunto il 18%.

Secondo quanto riferisce l'Oms anche nel mondo rallenta la crescita dei contagi. Il numero di nuovi casi di Covid nell'ultima settimana è aumentato del 5%, meno rispetto alla crescita del 20% registrata dal 10 al 16 gennaio. Il livello di rischio legato alla variante Omicron, che ormai rappresenta l'89,1% dei nuovi casi globali, "rimane molto elevato". Lo confermano i dati registrati in Francia dove nelle ultime è stato rilevato oltre mezzo milione di contagi, il record da inizio pandemia.

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Il bollettino di ieri 25 gennaio: tutti i dati

Regioni / Veneto

Scendono di qualche migliaio, rispetto a ieri, i contagi Covid in Veneto, 19.820 nelle ultime 24 ore. Sempre alto il numero delle vittime, 32 contro le 53 (con recuperi) di ieri per un totale di 13.044 decessi dall'inizio della crisi sanitaria. Sul fronte ospedaliero si segnalano 1.854 (+24) pazienti in area medica e 189 (-5) ricoverati in terapia intensiva.

In Toscana sono 10.535 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 16.499 tamponi molecolari e 49.270 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 176.918, -0,9% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 1.491 (5 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 22 uomini e 20 donne con un'età media di 84,4 anni.

Sono 6.196 i nuovi casi di Covid individuati nelle Marche. La provincia più colpita è Ancona (+1.636), seguita da Pesaro-Urbino (+1.437), Macerata (+1.325), Ascoli Piceno (+828) e Fermo (+697). In totale sono stati processati 19.039 tamponi: 15.628 nel percorso diagnostico e 3.411 nel percorso guariti. Le fasce di età nelle quali è stato registrato il maggior numero di positivi sono 25-44 anni (1.716) e 45-59 anni (1.371).

Ancora un decesso in Alto Adige: il totale delle vittime della pandemia sale a 1.344 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Resta sempre elevato il numero dei nuovi casi positivi che sono 2.575 a fronte di 1.739 tamponi molecolari e 13.041 test antigenici. Si registra un calo deciso del numero dei ricoverati nei normali reparti ospedalieri (106, -12), mentre crescono di un'unità i pazienti in terapia intensiva (15). Altre 77 persone (dato aggiornato al 24 gennaio) sono assistite nelle strutture private convenzionate,

In Molise 457 casi.