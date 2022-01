Roma, 25 gennaio 2022 - È atteso nel tardo pomeriggio il bollettino di oggi sul Covid in Italia. Oggi i numeri dei contagi, comunicati dal ministero della Salute assieme a morti, ricoveri e terapie intensive, saranno quasi sicuramente più alti rispetto ai giorni scorsi: esaurito l'effetto weekend, infatti, infatti il numero di tamponi effettuati, ieri "solo" 500mila meno della metà rispetto al solito. Il martedì, inoltre, stando alle ultime due settimane, è stato il giorno dei record di casi, oltre 228mila sette giorni fa. E i primi dati dalle Regioni sembrano confermare la tendenza: in Veneto è stato registrato un nuovo balzo e nelle Marche oltre 7mila casi. Importante sarà il confronto con i numeri di una settimana fa per controllare l'andamento della curva. Alta l'attenzione sui morti che restano tanti, ieri 352, in controtendenza rispetto all'apparente miglioramento della situazione pandemica.

Nuove regole per i viaggi in Europa: Green pass e stretta sui tamponi

Sommario

Figliuolo: "Siamo arrivati al plateau". Cosa significa

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Il bollettino del 25 gennaio: calano gli attualmente positivi

Regioni / Veneto

Sono tornati a crescere i contagi Covid in Veneto (+24.312) dopo il solito rallentamento osservato ieri a causa della minor attività di contact tracing. Pesante balzo anche delle vittime, 53 in un solo giorno, per un totale di 13.008 decessi. Gli attualmente positivi in isolamento sono in calo, 271.553 (- 11.941). Dati negativi anche dagli ospedali, dove risalgono i numeri sia dei ricoveri in area medica, 1.830 (+125), che in terapia intensiva, 194 (+7).

In Toscana sono 13.810 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 17.815 tamponi molecolari e 76.814 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 178.553, -0,7% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 1.486 (8 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 27 decessi: 20 uomini e 7 donne con un'età media di 81,9 anni.

Sono 7.806 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Ad Ascoli Piceno si sono registrati 990 contagi, a Pesaro-Urbino 1.980, a Macerata 1.463, ad Ancona 2.185, a Fermo 909 e fuori regione 279. In totale sono stati processati 31.330 tamponi: 20.034 nel percorso diagnostico e 11.296 nel percorso guariti.

Un decesso e 369 contagi in Molise. In Basilicata 1.378 nuovi positivi e una vittima.