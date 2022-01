Roma, 12 gennaio 2022 - E' atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino Covid che continua ad essere diffuso con una cadenza quotidiana sebbene tra gli esperti cominci a farsi strada l'idea di abbandonare il report giornaliero per passare a uno settimanale. Con l'esplosione di casi di Sars-Cov2 dovuti alla doppia epidemia Delta-Omicron (ieri oltre 230mila quelli registrati), il tracciamento delle infezioni risulta di fatto impraticabile. Più indicativo dell'andamento della pandemia e delle sue ripercussioni è monitorare il numero dei malati gravi e quindi di ricoveri (ordinari e in terapia intensiva) e naturalmente quello dei morti.

Bollettino 11 gennaio

Qui di seguito riportiamo i dati in arrivo dalla Regioni in attesa del report nazionale di Ministero della Salute e Protezione civile, registrando il fatto che nella comunità scientifica cresce un certo scetticismo sui conteggi. Secondo un report Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) il 34% dei ricoverati Covid sarebbe entrato in ospedali per altri motivi: la positività al coronavirus sarebbe emersa solo al momento del ricovero. Per l'infettivologo Matteo Bassetti anche il computo dei decessi sarebbe "falsato".

La stessa Fiaso tuttavia oggi lancia un allarme sui posti letto: "In una settimana i ricoveri Covid è cresciuto del 32%, è la più veloce accelerazione registrata in due mesi". ''L'alto numero di contagi - precisa la Federazione - impone comunque provvedimenti che limitino la circolazione del virus e che incentivino ulteriormente le vaccinazioni e le somministrazioni di terze dosi''.

Scende leggermente la curva dei nuovi contagi in Veneto, con 19.811 casi nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto agli oltre 21 mila registrati ieri, con il totale oltre quota 800 mila (812.561). Il bollettino regionale segnala 9 vittime, e un totale di 12.621 morti dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 215.195, +9.496 rispetto a ieri. Forte il calo dei dati ospedalieri, con 1.566 ricoverati nei reparti (-114) e 210 (-5) nelle terapie intensive.

In discesa il numero di nuovi casi in Toscana mentre il tasso dei tamponi positivi si mantiene stabile (lievemente più basso di ieri), pari al 18,48% (69,6% sulle prime diagnosi). I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore sono 13.341 su 72.195 test di cui 25.068 tamponi molecolari e 47.127 test rapidi. Ieri erano oltre 16mila.

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.993 nuovi casi di Covid (ieri erano oltre 7mila), su 86.037. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 65.772 le persone positive, 490 sono ricoverate in area non critica e 51 in terapia intensiva.

Registrati nell'ultimo giorno 2.680 nuovi casi con una flessione rispetto a ieri, ma sale il tasso di positività sul totale del 13,99 per cento (era 10,1 il giorno precedente), a fronte di un minor numero di tamponi. Salgono a 222, dieci i più di martedì, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria dove restano stabili a 14 i posti occupati in terapia intensiva. Segnalati altri tre morti ma dopo tempo scendono in un giorno infrasettimanale gli attualmente positivi, 34.324, 299 in meno, con un record di 2.976 guariti. È in sintesi il quadro dei dati sul sito della Regione.

Dopo l'impennata dei contagi registrata ieri (oltre 3mila), cala il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Alto Adige (anche per effetto del minor numero di tamponi, in particolare rapidi, eseguiti), ma aumenta l'incidenza settimanale che è ora di 2.330 su 100.000 abitanti (più 176). Le nuove infezioni accertate dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore sono 2.312. Non vengono segnalati nuovi decessi. Cala il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture pubbliche: 17 (uno in meno) vengono assistiti in terapia intensiva e 73 (4 in meno) normali reparti ospedalieri.

Balzo nelle Marche dell'epidemia: sono 2.397 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore (ieri poco meno che 1.500). E continua a salire il tasso di incidenza che arriva a 890,63 su 100mila abitanti (ieri i nuovi casi erano 1.475 i e il tasso di incidenza 874,65). I nuovi casi rappresentano una positività di 19,1% su 12.509 tamponi del percorso diagnostico screening. Nelle terapie intensive il 24% dei pazienti è vaccinato sempre con 2-3 dosi, il 76% non è vaccinato.

Crescono i casi registrati in Basilicata: 938, un centinaio più di ieri, su un totale di 2.745 tamponi molecolari: nessun decesso. I ricoverati per Covid-19 sono 74 (-4) di cui 1 (-1) in terapia intensiva.