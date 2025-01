Il destino di Pietro Moratto: l’ex gregario di Fausto Coppi morto nel suo stesso giorno (durante la cerimonia per ricordarlo)

Alessandria, 2 gennaio 2025 – Si è sentito male in piazza durante la cerimonia per ricordare Fausto Coppi. Pietro Moratto, morto oggi all’età di 90 anni, era stato a lungo il suo gregario. E in memoria dei tempi che furono era arrivato da Tortona – la sua città – a Castellania – paese Natale di Coppi – dove oggi era in programma la celebrazione del 65esimo anniversario dalla scomparsa del Campionissimo.

Il malore

Moratto ha accusato un malore in piazza del Municipio. Chi era con lui ha chiamato il 118, nell’attesa dell’ambulanza un infermiere ha guidato i presenti in videochiamata durante le manovre di rianimazione: il massaggio cardiaco prima, poi il defibrillatore semiautomatico. Sul posto poi è arrivato l’elisoccorso. Ma non c’è stato nulla da fare.

Gli anni d’oro con Coppi

Nei primi anni ‘50 Moratto vestiva la maglia della ‘Pedale Tortonese’, diventata poi ‘Pedale Tortonese Fausto Coppi’. Con Coppi corse dal 1953 (anno dell’ultimo dei 5 Giri d’Italia vinti dall’’Airone’), al 1955, quando poi passò all’Augustea. Fu il più giovane dei gregari di Coppi.

Protagonista dei tempi d’oro del ciclismo, nelle scuole piemontesi Moratto aveva raccontato la passione, l’affetto per Coppi, le vittorie e i sacrifici per la squadra.

Fausto Coppi al Tour nel 1949 (Afp)

L’incidente in bici a 82 anni

A 82 anni pedalava ancora: era il 2016 infatti quando rischiò la morte in un incidente stradale. In sella alla sua bici fu urtato da un Tir e cadde sull’asfalto.

Fausto Coppi morì il 2 gennaio del 1960, giovanissimo. Una malaria non diagnosticata se l’è portato via a 40 anni insieme a tutti i suoi successi, lasciando sgomenti generazioni di appassionati e naturalmente chi aveva corso con lui. Tra questi anche Moratto, che oggi, a 90 anni, non era voluto mancare all’appuntamento per ricordarlo.