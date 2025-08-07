Catania, violenza sessuale sul figlio minore disabile: arrestata una 50enne

Catania, 7 agosto 2025 – È stata arrestata per violenza sessuale aggravata sul figlio disabile una donna di 50 anni che vive a Catania. Il ragazzino, che ha 15 anni, soffre di una disabilità psicologica. Su richiesta della procura, il gip ha emesso un un'ordinanza di custodia cautelare e la donna è finita ai domiciliari.

La 50enne, contesta la procura distrettuale di Catania, "abusando della condizione di inferiorità psichica del proprio figlio 15enne, aveva indotto l'adolescente, sin da quando aveva 13 anni, a compiere atti sessuali con l'invio di messaggi audio, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito”.

L'indagine è nata da una segnalazione della comunità a cui il ragazzo era stato affidato dal tribunale per i minorenni e avviata dal personale specializzato del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania e si è avvalsa di perizie sugli smartphone sequestrati a madre e figlio.

Il ragazzo, sentito successivamente dal pubblico ministero con l'assistenza di una psicologa, ha confermato con profondo senso di imbarazzo quanto emerso dagli accertamenti tecnici. Alla donna è stato imposto anche il "divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima".