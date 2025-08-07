L’anima dell’Italia in bianco e nero. Berengo Gardin, un secolo di foto

Roma, 7 agosto 2025 – A fine giugno la “sua” Venezia era invasa dagli ospiti miliardari di Jeff Bezos e Gianni Berengo Gardin accettava di parlarne di sbieco. In ogni momento, anche nell’ora del giorno in cui i molto anziani vanno a riposare e mandano al diavolo chi cerca di stanarli, qualsiasi pretesto tornava buono per raccontare il sortilegio della città che lo aveva rapito da bambino. Per questo giornale aveva tirato fuori da chissà dove la voce in bilico di chi ha fatto molta strada, vede il traguardo e non lo svela. “Non mi interesso più di cose mondane”, era stata la premessa.

Sua figlia Susanna, presenza discreta nella casa milanese, correggeva con indulgenza un nome, una data sbagliata. Il fotografo artigiano, il semplice “guardone curioso di tutto”, come si definiva con la modestia dei grandi sul serio, è morto a 94 anni. Il cielo era sereno, peccato. Ma l’inizio del suo viaggio deve essere stato l’ultimo implacabile bianco e nero con cui ha inchiodato il mondo.

Il fotografo Gianni Berengo Gardin

“Il colore distrae – ripeteva - Un cielo azzurro brillante sistema molte cose mentre il bianco e nero dà quello scarto rispetto alla visione naturale che ti costringe a guardare meglio”. Classe 1930, nato il 10 ottobre a Santa Margherita Ligure, in settant’anni di carriera Berengo Gardin ha fatto dell’occhio un mestiere cercando frammenti di verità nelle fabbriche, negli ospedali psichiatrici, nei cantieri. Su Venezia travolta dalle polemiche per il matrimonio dell’anno affilava di nuovo lo sguardo: “Ne è danneggiata? Dipende da cosa si intende per danno. Portare soldi e fare felice qualcuno? Accendere i riflettori su una città già fin troppo illuminata? Diciamo che eventi come questo non corrispondono al mio modo di vivere. Sono solo la versione più facoltosa del turismo becero e ignorante che alla fine si rivela una forma di sfruttamento”.

Non era un giudizio morale su quella tempesta di soldi, solo una ramanzina: “I ricchi proprio non si riesce a educarli, diventano padroni di tutti i posti che conquistano. Ma faccia finta di non avere sentito. Le mie denunce sociali le ho sempre fatte con il teleobiettivo, a cominciare dai reportage nei manicomi che aiutarono a fare passare la legge Basaglia. Spiegavo ai malati perché volevo fotografarli, aspettavo la loro approvazione. Cercano di non fotografare il malato e la malattia per la malattia ma la condizione: alcune cose erano già proibite per legge eppure venivano comunque fatte”. Poi sono arrivati gli zingari, a insegnargli “la generosità, la poesia, la musica”. Grazie a una sovvenzione dell’Unione Europea per aiutare le minoranze, trascorse mesi nel campo nomadi di Firenze a testimoniare vite e usanze, sempre critico nei confronti dei giudizi e dell’indifferenza. Aveva capito di doverci andare piano: “Gli zingari sono sempre prevenuti nei confronti della macchina fotografica proprio perché, di solito, si fotografa il lato negativo della realtà. E’ stato difficile entrare nel loro mondo, ma quel reportage è stato un regalo”.

Timbrava le sue stampe autografe con la dicitura “vera fotografia” per testimoniare anche negli ultimi anni l’assenza di manipolazione. Il digitale, sosteneva, non è fatto per gli scatti documentaristici”. Ecco, per questo “artigiano” elegante l’impegno è stato innanzitutto sociale e civile, dal dopoguerra a oggi, appena filtrato dall’ironia. Perché l’uomo se la merita, anche se non è Bezos, e l’uomo nei suoi scatti cercava di infilarcelo sempre, anche dove si percepiva solo la sua presenza. Le donne pure: “Le amo moltissimo, da sempre. Prima viene la Leica, poi le donne, poi i gelati. E’ più forte di me”. Cominciò nel ’54 a Milano, dove aprì uno studio. Ci fu una parentesi parigina come portaborse di Doisneau, nientemeno. Però la radici diventarono Venezia, alla quale sentiva di appartenere per discendenza paterna. Si era sposato lì con Caterina Stiffoni, arredatrice e appassionata di cucina, anche se negli ultimi anni l’altro posto del cuore era diventata Camogli. Dal matrimonio sono nati Alberto, graphic designer, e Susanna, figura centrale nella gestione dell’archivio fotografico del padre e coautrice della biografia “In parole povere”.

Nella chiacchierata di giugno Gianni Berengo Gardin ricordava quel giorno del 1957, la cerimonia nella chiesa di Santa Maria dei miracoli. L’unico posto possibile. “Sono ligure ma ho abitato a Venezia fin da bambino, andavo dalle zie che avevano un’altana affacciata su piazza San Marco. Sono stato educato al bello fin da piccolo. Ecco, forse per avvicinarsi alla bellezza ci vorrebbe un minimo di preparazione. Venezia aveva 150 mila abitanti, oggi ridotti a 50 mila. So che è impossibile, ma per salvare la sua essenza bisognerebbe riportare indietro tutti coloro che sono fuggiti a Mestre. Va ripopolata di indigeni, non di turisti, per quanto abbienti”. Diceva che i veneziani fanno bene a lamentarsi: “Sono fragili e fumantini come tutti quelli che si sentono rubare l’anima. Una nave grande come un palazzo offende, l’ostentazione fa arrossire chi sceglie per carattere la vita in bianco e nero. Di Venezia, ne abbiamo una sola. Non vorrei ci dovessimo accontentare della copia di Las Vegas, quella con le gondole al neon”.