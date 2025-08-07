Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

I sogni di Cartier in mostra
7 ago 2025
7 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
West Nile, sesta vittima nel Lazio: un’anziana di Latina. Primo caso positivo anche a Roma

La vittima, 83 anni, era ricoverata in terapia intensiva da due settimane. Scoperta allo Spallanzani una donna con l’infezione: non ha avuto nessun contatto con l’Agro Pontino, dove è in corso un focolaio

Deceduto all'ospedale di Latina, soffriva di patologie croniche

Roma, 7 agosto 2025 – Sesta vittima per West Nile nel Lazio. È morta oggi in ospedale una donna di 83 anni di Pontinia, sempre in provincia di Latina, la zona dove è stato registrato uno dei più grandi focolai del virus in Italia

L’anziana era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso e subito era stata ricoverata  all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A distanza di due settimana, il decesso a causa delle complicazioni della malattia. 

Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio. Mentre sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività al virus a Roma, allo Spallanzani. Si tratta di una donna, senza collegamenti con l'Agro Pontino.

