West Nile, sesta vittima nel Lazio: un’anziana di Latina. Primo caso positivo anche a Roma

Roma, 7 agosto 2025 – Sesta vittima per West Nile nel Lazio. È morta oggi in ospedale una donna di 83 anni di Pontinia, sempre in provincia di Latina, la zona dove è stato registrato uno dei più grandi focolai del virus in Italia.
L’anziana era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso e subito era stata ricoverata all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A distanza di due settimana, il decesso a causa delle complicazioni della malattia.
Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio. Mentre sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività al virus a Roma, allo Spallanzani. Si tratta di una donna, senza collegamenti con l'Agro Pontino.