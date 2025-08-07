West Nile, sesta vittima nel Lazio: un’anziana di Latina. Primo caso positivo anche a Roma La vittima, 83 anni, era ricoverata in terapia intensiva da due settimane. Scoperta allo Spallanzani una donna con l’infezione: non ha avuto nessun contatto con l’Agro Pontino, dove è in corso un focolaio