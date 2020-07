Pejo, 31 luglio 2020 - Il caldo africano sta soffocando gran parte dell'Itaia con temperatuire attorno ai 40 gradi (qui le previsioni per il weekend) ma forti tempirali al Nord hanno provocato danni e paura in Trentino e Lombardia per frane e smottamenti di grandi dimensioni. A testimonianza dei fenomeni meteorologici sempre più estremi.

Maxi colata di fango a Pejo

@Giulio_Firenze Val di Pejo in Trentino esondazione del Rio Taviela in seguito a un forte temporale oggi nel tardo pomeriggio pic.twitter.com/AI1Mk5u4hk — Danilo Mattedi (@danilomattedi) July 30, 2020

Comincimo dal Trentino. A Pejo si è vissuta, giovedì, una serata di paura. Migliaia di metri cubi di fango, roccia e alberi sono stati trasportati in un lungo striscione di detriti lungo la Val Taviela.Questo a causa di un fortissimo temporale che si è abbattuto nella zona di Pejo dove si trovava qualche decina di turisti. Una trentina di loro ha dovuto passare la notte in una malga ed è stata portata a valle dai vigili del fuoco. Il Dipartimento alla protezione civile della Provincia presidia la zona e ha effettuato un sopralluogo aereo con tecnici del Servizio geologico e del Servizio bacini montani. Sul posto si sono portati anche alcuni Corpi di vigili del fuoco volontari.

Il forte temporale ha trascinato a valle una grande quantità di materiale che ha ostruito una briglia filtrante costruita negli anni scorsi per la protezione dell'alveo. Superata la capacità di contenimento della colata, i detriti sono fuoriusciti. Il Rio Taviela è esondato all'imbocco della Valle del Monte. Il fiume di fango ha interrotto anche la strada bloccando decine di automiobilisti.

Stando agli accertamenti della Protezione civile, non risultano persone coinvolte dal fenomeno che si è verificato con inaspettata e repentina violenza. La perturbazione è durata qualche decina di minuti ma per domenica sono annunciati nuovi temporali, ragion per la quale le squadre dei bacini montani si muoveranno per scavare un pò di materiale e creare un invaso capace di reggere eventuali nuove scariche.

Frane in Valtellina

Forti temporali anche in Valtellina. Frane hanno costtretto a interrompere la Statale 38 dello Stelvio e strada per Forcola.

Bomba d'acqua in Valcamonica

Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio nella notte la Valcamonica nel bresciano. Ancora al lavoro in queste ore Vigili del fuoco e Protezione civile per liberare le strade e le case allagate in alta Valcamonica. I principali danni a Ponte di Legno, dove si è verificata l'esondazione del torrente Arcanello. La situazione più critica alle baite di Case di Viso sommerse dalla pioggia e dal fango, oltre alla frazione di Pezzo rimasta senz'acqua a causa di un danneggiamento all'acquedotto comunale. Gli abitanti delle case vicine al torrente sono stati evacuati per precauzione. Intanto la strada per il passo Gavia resta ancora chiusa per una frana.