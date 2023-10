Ore d’ansia per Fedez. Nuova emorragia. Il rapper torna in sala operatoria

MILANO

Un nuovo sanguinamento da un’ulcera e una nuova trasfusione. Non c’è pace per il rapper Fedez, che resta ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sulle sue dimissioni non si fanno previsioni ma – si apprende da fonti sanitarie – non sarebbero imminenti. Tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si è verificata infatti una nuova perdita di sangue da un’ulcera: il rapper (già operato nel marzo 2022 per un tumore raro al pancreas) è così stato sottoposto a un nuovo intervento per suturare la ferita e bloccare una possibile nuova emorragia e subito dopo è stata effettuata una nuova trasfusione di sangue.

Federico Leonardo Lucia, 33 anni, era stato ricoverato d’urgenza giovedì scorso a causa di due ulcere che avevano provocato un’emorragia interna. "Grazie a due trasfusioni di sangue sto molto meglio", aveva scritto sui social dopo l’intervento, ringraziando poi i medici che lo avevano salvato. Nella notte di sabato però il nuovo episodio e la nuova corsa in sala operatoria. L’artista doveva essere dimesso ieri dall’ospedale ma, dopo questa operazione, l’uscita è stata rimandata a data da definirsi. Anche perché è ancora debole e debilitato, tenuto sotto osservazione dal personale sanitario. Accanto a lui, in ospedale, i genitori e la moglie Chiara Ferragni, che aveva anticipato la notizia del primo ricovero con una storia su Instagram in cui parlava di un suo rientro ia Milano da Parigi per "un’emergenza".

Intanto non si placano le polemiche sul caso Fedez in Rai, dopo che la Tv di Stato ha bloccato la partecipazione del cantante al programma di Rai2 Belve. La decisione ha infastidito non poco la conduttrice, Francesca Fagnani, che esplicitamente ha dichiarato di non condividere la linea e di sperare che ci si ripensi.

Il Codacons, associazione già al centro di una battaglia giudiziaria con il rapper, plaude alla decisione della Rai e bolla i brani come un "concentrato di violenza e omofobia incompatibile col servizio pubblico". Il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, parla invece di un "veto singolare", perché "la Rai dice no a Fedez ma ospita il pluricondannato Corona". Sulla stessa linea la deputata dell’Avs Elisabetta Piccolotti: "Per i dirigenti Rai la presenza di Fabrizio Corona a Belve non ha creato problemi, invece Fedez è un ospite inopportuno".

L’ex “re dei paparazzi“ Corona - di recente tornato libero dopo oltre dieci anni tra carcere, domiciliari, sorveglianza speciale e affidamento ai servizi sociali - era tra l’altro sotto processo per aver diffamato Fedez e Chiara Ferragni, definiti "ebeti" in un’intervista. Processo che si è chiuso ieri con un accordo transattivo raggiunto tra le parti, grazie al quale i Ferragnez hanno ritirato la querela. Sui social, al netto delle polemiche sulla non partecipazione di Fedez al programma Belve, sono tantissimi come sempre i messaggi di in bocca al lupo. "Io che sono sua fan dal 2013 sto male come se lo conoscessi, come se fosse un familiare" scrive una sua sostenitrice. "È davvero brutto – conclude un altro fan – aprire Instagram e non vedere le storie di Fedez".

Marianna Vazzana