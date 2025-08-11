Morti per il botulino. Gli indagati salgono a nove. E cinque sono medici

Si amplia il raggio delle indagini sul caso di botulino in Calabria, che ha già provocato la morte di due persone. Sono saliti a nove gli indagati nell’inchiesta condotta dalla Procura di Paola, in provincia di Cosenza: tra loro figurano cinque medici. Gli investigatori stanno passando al setaccio referti clinici, campioni di cibo e testimonianze, per ricostruire con precisione la catena di eventi che ha portato al drammatico epilogo.

I reati ipotizzati per i nove indagati sono, a vario titolo, omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Un passaggio necessario, spiegano gli inquirenti, per garantire accertamenti: tra martedì e mercoledì si svolgeranno le autopsie e un nuovo esame sul furgone dove sono stati preparati i panini, al centro del sospetto focolaio di botulino. Nel frattempo, il focolaio sembra già aver cominciato a ridursi fin da sabato.

Nel registro compaiono l’ambulante che avrebbe venduto i panini alle vittime e agli altri 16 intossicati, ma ci sono anche tre responsabili delle ditte produttrici e cinque medici di due strutture sanitarie del Cosentino. Si tratta dei sanitari che hanno curato le due vittime prima del loro decesso: Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, e Tamara D’Acunto, 45enne di Diamante. La Procura di Domenico Fiordalisi punta a chiarire se la diagnosi sia arrivata in tempo utile, un nodo su cui faranno luce le verifiche delle cartelle cliniche già finite sotto sequestro.

La vicenda ha avuto inizio tra domenica e martedì scorso, quando le persone colpite dall’intossicazione avevano consumato un panino venduto da un ambulante a bordo di un food truck a Diamante, poi posto sotto sequestro dalla Procura dopo i primi ricoveri. I sintomi iniziali si sono manifestati entro 24-48 ore.

In totale sono 18 le parti lese; oltre alle due vittime ci sono infatti 16 intossicati, di cui 14 più gravi ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza. Uno dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è stato oggi estubato e respira senza supporto meccanico. Un altro, trattato nei giorni scorsi con antitossina botulinica, ha lasciato la rianimazione per essere trasferito in medicina. Attualmente si contano cinque pazienti in terapia intensiva, tre in pediatria e sei nei reparti di area medica.

Nell’ambito di questa emergenza, gli specialisti ricordano che l’Italia è il paese europeo con più casi di botulismo, soprattutto causati da conserve artigianali di verdure sott’olio, in particolare broccoli, il cui pH non acido favorisce lo sviluppo del batterio.