Gaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’Idf: ucciso giornalista terrorista

Roma, 11 agosto 2025 – Nel giorno in cui una delegazione di Hamas, guidata dal leader del gruppo a Gaza Khalil al-Hayya, dovrebbe arrivare al Cairo nel tentativo di riprendere i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia, l’Idf uccide 5 giornalisti di Al Jazeera in quello che l’emittente giudica "un attacco israeliano mirato". Le vittime, due giornalisti e tre cameraman, sono Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. I loro nomi si aggiungono alla lista di quasi 200 cronisti uccisi secondo Reporter senza frontiere nella guerra scatenata in rappresaglia per il sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.
Anas al-Sharif, giornalista di spicco di Al Jazeera, precedentemente minacciato da Israele, era uno dei volti più noti di Al Jazeera a Gaz. Le Forze di Difesa Israeliane hanno ammesso di aver attaccato la tenda dello staff, fuori dall'ospedale al-Shifa, ritenendo che il giornalista "era a capo di una cellula terroristica dell'organizzazione terroristica di Hamas ed era responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e forze dell'Idf".
Nei suoi ultimi post su X di domenica, Anas al-Sharif ha segnalato 'intensi' bombardamenti israeliani sul territorio palestinese e ha condiviso un breve video che mostrava gli attacchi su Gaza City. Un testo postumo scritto da lui ad aprile in caso di morte è stato pubblicato sul suo account, con l'invito a "non dimenticare Gaza". A luglio, il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha accusato l'esercito israeliano di aver condotto una 'campagna diffamatoria' contro il giornalista, presentandolo in post online come membro di Hamas. "La prassi israeliana di etichettare i giornalisti come attivisti senza fornire prove credibili solleva seri dubbi sulle sue intenzioni e sul suo rispetto per la liberta' di stampa", ha denunciato Sara Qudah, direttrice regionale dell'organizzazione con sede a New York: "I giornalisti sono civili e non devono mai essere presi di mira.
L'esercito israeliano ha confermato su Telegram l'attacco, affermando di aver colpito Al-Sharif definito "un terrorista che si spacciava per giornalista. Anas Al-Sharif era a capo di una cellula terroristica di Hamas ed era responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e truppe dell'Idf". Al-Sharif era uno dei volti più noti dell'emittente, impegnato sul campo a Gaza, e forniva reportage quotidiani con copertura regolare.
Al Jazeera ha reso noto che due dei suoi corrispondenti e due cameraman sono stati uccisi oggi in un attacco israeliano mirato contro la loro tenda a Gaza City. "Il giornalista di al Jazeera Anas al-Sharif è stato ucciso insieme a tre colleghi in quello che sembra essere un attacco israeliano mirato" ha dichiarato il direttore dell'ospedale al-Shifa di Gaza City come riporta l'emittente del Qatar.
Le forze armate israeliane Idf hanno reso noto di aver eliminato il giornalista-terrorista Anas al-Sharif nell'area di Gaza City, nel nord della Striscia. Lo riporta Ynet. Nella dichiarazione del portavoce dell'Idf si legge che "il terrorista ha mascherato la sua identità agendo sotto mentite spoglie, ma è stato" invece "a capo di una cellula di Hamas e ha promosso piani di lancio di razzi contro cittadini dello Stato di Israele e delle forze israeliane".