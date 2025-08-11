Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaGaza IsraeleTaglio IrpefAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
EsteriGaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’Idf: ucciso giornalista terrorista
11 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. Gaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’Idf: ucciso giornalista terrorista

Gaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’Idf: ucciso giornalista terrorista

Colpita la tenda utilizzata dallo staff dell’emittente, vittime il noto giornalista Anas al-Sharif e altri quattro colleghi. Ogig delegazioone di Hamas al Cairo per riprendere i negoziati

Gaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’Idf: ucciso giornalista terrorista
Per approfondire:

Roma, 11 agosto 2025 – Nel giorno in cui una delegazione di Hamas, guidata dal leader del gruppo a Gaza Khalil al-Hayya, dovrebbe arrivare al Cairo nel tentativo di riprendere i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia, l’Idf uccide 5 giornalisti di Al Jazeera in quello che l’emittente giudica "un attacco israeliano mirato". Le vittime, due giornalisti e tre cameraman, sono Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. I loro nomi si aggiungono alla lista di quasi 200 cronisti uccisi secondo Reporter senza frontiere nella guerra scatenata in rappresaglia per il sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Anas al-Sharif, giornalista di spicco di Al Jazeera, precedentemente minacciato da Israele,  era uno dei volti più noti di Al Jazeera a Gaz. Le Forze di Difesa Israeliane hanno ammesso di aver attaccato la tenda dello staff, fuori dall'ospedale al-Shifa, ritenendo che il giornalista "era a capo di una cellula terroristica dell'organizzazione terroristica di Hamas ed era responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e forze dell'Idf".

Il corrispondente di Al-Jazeera, Anas al-Sharif, ucciso nel raid israeliano
Il corrispondente di Al-Jazeera, Anas al-Sharif, ucciso nel raid israeliano

Segui la diretta

08:07
Gli ultimi post di Anas al-Sharif

Nei suoi ultimi post su X di domenica, Anas al-Sharif ha segnalato 'intensi' bombardamenti israeliani sul territorio palestinese e ha condiviso un breve video che mostrava gli attacchi su Gaza City. Un testo postumo scritto da lui ad aprile in caso di morte è stato pubblicato sul suo account, con l'invito a "non dimenticare Gaza". A luglio, il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha accusato l'esercito israeliano di aver condotto una 'campagna diffamatoria' contro il giornalista, presentandolo in post online come membro di Hamas. "La prassi israeliana di etichettare i giornalisti come attivisti senza fornire prove credibili solleva seri dubbi sulle sue intenzioni e sul suo rispetto per la liberta' di stampa", ha denunciato Sara Qudah, direttrice regionale dell'organizzazione con sede a New York: "I giornalisti sono civili e non devono mai essere presi di mira. 
 

07:36
Idf conferma uccisione Al-Sharif 'terrorista-giornalista'

L'esercito israeliano ha confermato su Telegram l'attacco, affermando di aver colpito Al-Sharif definito "un terrorista che si spacciava per giornalista. Anas Al-Sharif era a capo di una cellula terroristica di Hamas ed era responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e truppe dell'Idf". Al-Sharif era uno dei volti più noti dell'emittente, impegnato sul campo a Gaza, e forniva reportage quotidiani con copertura regolare.

07:33
Medico Gaza: raid Idf mirato sui reporter al Jazeera 

Al Jazeera ha reso noto che due dei suoi corrispondenti e due cameraman sono stati uccisi oggi in un attacco israeliano mirato contro la loro tenda a Gaza City. "Il giornalista di al Jazeera Anas al-Sharif è stato ucciso insieme a tre colleghi in quello che sembra essere un attacco israeliano mirato" ha dichiarato il direttore dell'ospedale al-Shifa di Gaza City come riporta l'emittente del Qatar.

07:31
Idf: eliminato giornalista-terrorista di Al Jazeera

Le forze armate israeliane Idf hanno reso noto di aver eliminato il giornalista-terrorista Anas al-Sharif nell'area di Gaza City, nel nord della Striscia. Lo riporta Ynet. Nella dichiarazione del portavoce dell'Idf si legge che "il terrorista ha mascherato la sua identità agendo sotto mentite spoglie, ma è stato" invece "a capo di una cellula di Hamas e ha promosso piani di lancio di razzi contro cittadini dello Stato di Israele e delle forze israeliane". 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata