Gaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’Idf: ucciso giornalista terrorista

08:07

Gli ultimi post di Anas al-Sharif

Nei suoi ultimi post su X di domenica, Anas al-Sharif ha segnalato 'intensi' bombardamenti israeliani sul territorio palestinese e ha condiviso un breve video che mostrava gli attacchi su Gaza City. Un testo postumo scritto da lui ad aprile in caso di morte è stato pubblicato sul suo account, con l'invito a "non dimenticare Gaza". A luglio, il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha accusato l'esercito israeliano di aver condotto una 'campagna diffamatoria' contro il giornalista, presentandolo in post online come membro di Hamas. "La prassi israeliana di etichettare i giornalisti come attivisti senza fornire prove credibili solleva seri dubbi sulle sue intenzioni e sul suo rispetto per la liberta' di stampa", ha denunciato Sara Qudah, direttrice regionale dell'organizzazione con sede a New York: "I giornalisti sono civili e non devono mai essere presi di mira.

