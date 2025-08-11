Vesuvio divorato dal fuoco. Task force al lavoro. L’ombra della camorra

L’incendio che da sei giorni sta devastando il Parco nazionale del Vesuvio continua a bruciare in almeno tre fronti attivi, mettendo a dura prova vigili del fuoco, volontari e forze di soccorso. La situazione più critica si registra nella valle del Gigante verso il Monte Somma, nel sud del cratere e in zona Vicinale, dove le fiamme sono ripartite con violenza a causa del vento e si sta intervenendo anche via terra. Il fronte del fuoco, inizialmente lungo tre chilometri, si è ridotto sensibilmente, ma continua a preoccupare, con il fumo visibile anche da Napoli. Dopo la firma dello stato di mobilitazione straordinaria da parte del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, sono scesi in campo numerosi mezzi aerei, tra cui sei Canadair e quattro elicotteri della Protezione Civile, supportati da squadre di volontari e dall’esercito che opera per tagliare le linee di fuoco.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per bilanciare le operazioni di terra con quelle di aria insieme al Dipartimento della Protezione civile e alla Regione Campania. Dopo quasi una settimana di roghi, la situazione resta complicata anche se non c’è più il panico delle prime giornate quando la cenere degli incendi cadeva su una ventina di Comuni disseminati lungo le pendici del Vesuvio. Tanto che Raffaele De Luca, sindaco di Trecase e presidente dell’Ente Parco tira un sospiro di sollievo. "Già sono partite le squadre da terra per la bonifica che vede tanti uomini coinvolti – dichiara – . La bonifica è il lavoro più impegnativo e importante che bisogna fare, perché evita che le fiamme possano riprendere".

Anche lui, come tanti altri sindaci del Vesuviano, punta il dito sulla natura dolosa dei roghi, ricordando che nella maggioranza dei casi (90%) gli incendi boschivi sono di origine dolosa o colposa. Intanto, per individuare le cause dei roghi e capire se siano effettivamente dolosi, come si sospetta, la Procura della Repubblica di Nola, competente sul territorio, ha aperto un’inchiesta. Da quanto si apprende, i magistrati nolani non hanno al momento formulato ipotesi di reato, così come non ci sono, allo stato attuale, persone iscritte nel registro degli indagati, si attende, in questo senso, la relazione dei carabinieri forestali che hanno attivato una task force di specialisti per capire l’origine dei roghi.

Ma il sospetto è che dietro le fiamme ci sia la mano della camorra interessata a fare pressione sui sindaci nella gestione degli appalti e nella riforestazione del Parco e sugli imprenditori agricoli del ‘Lacryma Christi’, il pregiato doc del Vesuvio, del Pomodorino del piennolo e delle albicocche ‘pellecchielle’. Si respira la tensione di una comunità stremata che ha visto andare in fumo vigneti, frutteti e intere zone boschive. Il bilancio, ancora non definitivo, potrebbe superare quello della devastante estate del 2017. I danni sono ancora in fase di stima definitiva, ma si tratta di una ferita profonda. D’altra parte, dopo i primi inneschi, qualche ‘manina’ ha provveduto ad alimentare nuovamente le fiamme in altri punti.