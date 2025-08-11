L’italianità che non c’è più: "Tutto si decide a Detroit. Da dieci anni siamo fermi"

"L’italianità? È da tempo che non c’è più". Maurizio Ponti, operaio nello stabilimento bresciano di Iveco dal 2002, nonché delegato della Fiom Cgil Brescia, è uno dei testimoni degli ultimi vent’anni della storia di questa azienda. Entrato in fabbrica quando ci lavoravano 3mila persone e si producevano 30mila camion, ha assistito ai cambiamenti che si sono intrecciati, inevitabilmente, con la complessa storia del mondo Fiat, tra CNH Industrial e Stellantis. "Oggi chi parla di perdita dell’italianità per l’arrivo di Tata Motors forse dimentica che è già persa da un pezzo. Un esempio molto concreto: quando con Covid si dovevano chiudere le fabbriche, noi la decisione l’abbiamo aspettata da Detroit".

La preoccupazione sulla nuova proprietà è legata, soprattutto, alle scelte del piano industriale. "Detto molto chiaramente, non importa chi mi paga lo stipendio. L’importante è che ci sia un progetto dietro e che vogliano riportare il lavoro dentro la fabbrica, perché sono circa 10 anni che non c’è più, che non ci sono investimenti. Basta il colpo d’occhio: ormai siamo tutti su un unico turno, non c’è più il doppio turno".

Il mercato è cambiato insieme all’economia globale, ma non è solo questo il motivo per cui la produzione di camion nello stabilimento bresciano si è ridotto a un terzo. "Sono state fatte delle scelte a discapito di Brescia, già ai tempi della Fiat, di Marchionne. Quando dicevamo che Fabbrica Italia era una scatola vuota, nessuno ci credeva. Oggi i fatti ci danno ragione".

Cosa potrà succedere con la nuova proprietà? "Vedremo. Io credo che Brescia, come la Lombardia, abbia un punto di forza, ovvero siamo in un tessuto manifatturiero che può produrre quello che vuole, per cui non ci sia bisogno di cercare altrove certe produzioni".

Federica Pacella