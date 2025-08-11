Auto precipita nel fiume Sile. Bimbo lotta fra la vita e la morte

Una perdita momentanea del controllo del volante e un’auto con una famiglia moldava di tre persone a bordo è finita nel fiume Sile dal quale sono riuscite ad uscire la madre di 37 anni e sua figlia di 12 anni, mentre il più piccolo, un bambino di 5 anni e mezzo, è stato portato a galla 20 minuti dopo. Il bimbo ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Jesolo Paese lungo Riviera Piave Vecchia che costeggia appunto il fiume Sile, che porta alla spiaggia del Lido, dove l’auto, partita da Favero Veneto (Venezia), si stava dirigendo.

La fuoriuscita è stata seguita da un uomo che viaggiava sullo stesso tratto di strada e che è intervenuto per primo per aiutare e chiamare i soccorsi. L’uomo, un cittadino tunisino, che lavora come cuoco in un ristorante di Mestre, si è tuffato assieme ad un turista tedesco per prestare aiuto ai tre occupanti, ma entrambi hanno dovuto desistere perché l’auto si era inabissata in un tratto profondo circa 7 metri. Nel frattempo la donna e sua figlia sono riuscite ad emergere e a portarsi in salvo, illese, mentre l’altro figlio di 5 anni, seduto sul seggiolino, è rimasto intrappolato, bloccato dalle cinture di sicurezza che l’agganciavano al seggiolino.

I vigili del fuoco di Jesolo hanno così chiesto l’intervento dei colleghi: un elicottero Drago con a bordo i sommozzatori è decollato da Venezia e ha raggiunto la zona. Qui i sub si sono calati in acqua e hanno raggiunto la vettura riuscendo a tagliare la cintura di sicurezza e a portare il piccolo a riva. Dopo varie manovre sono riusciti a rianimarlo per poi caricarlo sull’elicottero dei vigili del fuoco diretto all’ospedale di Padova. Qui il bambino, viste le condizioni critiche per mancanza di ossigeno dovute al troppo tempo della permanenza sott’acqua (circa 20 minuti) è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica.