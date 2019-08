Lampedusa, 19 agosto 2019 - E' trascorsa la diciottesima notte sulla Open Arms, imbarcazione della ong spagnola con 107 migranti a bordo a largo di Lampedusa. Ieri sera, dalla Spagna, è arrivata la proposta di fare attraccare la nave in un porto delle Baleari a Minorca, più vicino rispetto a quello indicato ieri pomeriggio ad Algeciras, in Andalusia. Dopo aver rifiutato la prima opzione - a causa della situazione a bordo, con i migranti allo stremo che non ce la farebbero a sostenere un viaggio così lungo - il comandante della nave, Marc Reig, ha ribadito la necessità di "sbarcare subito". Una scelta che il leader leghista Matteo Salvini bolla come "incredibile e inaccettabile, l'Italia non è il più campo profughi d'Europa" e ribadisce: "Assolutamente no allo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms. Perché tutti in Italia e solo in Italia? Navi tedesche, norvegesi, tutte in Italia? - ha aggiunto - con porti spagnoli aperti? Con minorenni che non sono minorenni? Con malati che non sono malati? Siamo buoni sì, cristiani sì ma fessi no".

In questo quadro estremamente delicato, si attende la decisione del Consiglio di Stato, prevista per oggi, sul ricorso presentato dal ministro dell'Interno contro il Tar del Lazio che aveva dato l'ok all'ingresso della nave nelle acque territoriali.

I 27 minori non accompagnati che nei giorni scorsi sono stati fatti sbarcare dalla nave Open Arms oggi lasceranno Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle. Da qui poi verranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza per minori. Alcuni di loro, al momento dell'identificazione, hanno ammesso di avere 18 anni, quindi le loro condizioni muteranno.

Richard Gere, che nei giorni scorsi era salito a bordo della nave, portando viveri e solidarietà ai migranti, in un'intervista al Corriere della Sera torna sull'argomento: "Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione. Lui fa di un'emergenza umana un caso politico. Ma è cattiva politica. Ho ammirato invece il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: lei questo caso non può separarlo dalla sua coscienza".