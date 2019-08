Agrigento, 9 agosto 2019 - Richard Gere è salito sulla nave Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. A svelare l'arrivo dell'attore di fama mondiale è l'account Twitter ufficiale dell'ong spagnola, che pubblica delle foto che ritraggono il divo, sull'imbarcazione, intento ad aiutare nelle operazioni di scarico dei viveri.

"Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d'equipaggio eccezionale", twitta l'ong.

Richard Gere è arrivato a Lampedusa per lanciare un appello a favore dei profughi salvati dalla 'Open Arms' ai quali viene negato lo sbarco nei porti di Italia e Malta. L'attore statunitense e attivista per i diritti umani, nel corso di una conferenza stampa in programma domani, chiederà che venga fatta sbarcare la nave, ormai a corto di viveri e acqua. Alla conferenza saranno presenti Oscar Camps, fondatore di Open Arms e Riccardo Gatti, presidente della ONG e Chef Rubio, ovvero Gabriele Rubini, che ha fatto sentire il suo appoggio anche con un tweet.

Vediamo se con lui fate gli splendidi e gli dite “Pensa a fare l’attore”. Tanto scendono e scendono perché alla fine vince sempre il bene. Go #RichardGere @openarms_fund https://t.co/Ysb9RMjMi9 — Chef Rubio (@rubio_chef) 9 agosto 2019