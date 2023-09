Agguato nel Nuorese, autotrasportatore ucciso a colpi di arma da fuoco: aveva 49 anni

Nuoro, 8 settembre 2023 – È stato freddato a colpi di arma da fuoco un autotrasportatore di 49 anni, l’ultima vittima di un agguato nel Nuorese. L’omicidio è avvenuto nella notte a Fonni.

L’imboscata è avvenuta intorno alle 23: l’uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione in via Brigata Sassari. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’autotrasportatore stesse uscendo dal garage quando è stato raggiunto dai proiettili: non ha avuto scampo.

Sul posto gli uomini del commissariato di Fonni e della Questura di Nuoro. È ancora mistero sulla dinamica dell’omicidio e il movente, da stabilire anche se a freddare il 49enne sia stato un fucile o una pistola.

Il luogo dell’agguato

In aggiornamento