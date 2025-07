Il 19 luglio 2023: "Giuseppe ricorda domani Ripamonti 89". Così scriveva Tancredi a Marinoni

MILANOLa Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica milanese e sui presunti intrecci fra politici, costruttori e architetti, ha esaminato anche gli elenchi di chi ha finanziato la campagna elettorale del 2021 di Giuseppe Sala. È emerso un contributo, regolarmente dichiarato secondo la documentazione acquisita nell’area elettorale della Corte d’Appello di Milano, di duemila euro corrisposti da una società, la Real Step, che nel 2022 ha ceduto a un’altra società una delle aree, in via Ripamonti 89, per un progetto poi finito al centro delle pressioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Negli anni successivi, due progetti di sviluppo immobiliare su ex aree industriali promossi della Real Step sono passati al vaglio della commissione, ottenendo pareri favorevoli. È uno degli episodi emersi nell’inchiesta, che sta approfondendo anche i finanziamenti della campagna elettorale. Gli inquirenti, negli atti, evidenziano "rapporti deviati" fra Tancredi e la Commissione per il paesaggio all’epoca presieduta da Giuseppe Marinoni, "utilizzata per gli interessi dei terzi che vogliono favorire".

Rapporti emersi da una mole di chat e di conversazioni. "Giuseppe ricorda domani Ripamonti 89", scriveva il 19 luglio 2023 Tancredi a Marinoni, in relazione a un progetto che sarebbe passato al vaglio del gruppo di lavoro. Un interessamento di Tancredi che riguarda diverse operazioni, anche con richieste rivolte a Marinoni per incontrare costruttori. Poi ci sono le pressioni da parte di Manfredi Catella, il “re del mattone“, legate al progetto del Pirellino-Torre Botanica, portato avanti con l’archistar Stefano Boeri. Catella, secondo la Procura, "minacciava l’aut aut" nei confronti di Palazzo Marino se la Commissione non avesse approvato quell’operazione. "Vedete voi, da parte nostra faremo il possibile per affrontare al meglio i prossimi passaggi ma il tempo sarà poi finito", scriveva Catella al direttore generale del Comune Christian Malangone.

La chat si trova, assieme a molte altre, nel capitolo sulla presunta induzione indebita per arrivare ad ottenere un parere favorevole dalla Commissione, di cui risponde anche il sindaco Sala. Nei giorni successivi la seduta del 22 giugno Alessandro Scandurra, componente della Commissione, avrebbe chiesto tra l’altro a Boeri "il favore di referenziare suo figlio" che "studia arte contemporanea a Londra, presso un personaggio con cui Boeri è in rapporti". Nelle chat tra Tancredi e il presidente della Commissione Marinoni, poi, un messaggio del 21 giugno 2023 è un "fulgido esempio" per i pm "delle dinamiche retrostanti alle manipolazioni e circolarità delle parole" presenti anche "in molti arzigogolati pareri della Commissione". Il 20 giugno 2023 Tancredi scrisse a Marinoni: "Ti ricordo per esame domani Pirellino che un parere positivo con raccomandazioni o parere positivo solo sulla soluzione planivolumetrica ci metterebbe al riparo da attacchi (...) da parte di Catella e Boeri".

Andrea Gianni