Italia a un bivio. Sciogliere il nodo demografico o sarà declino

L’Italia è a un bivio secco. O affronta il nodo demografico con lucidità e coraggio, oppure si consegna al declino. Mentre la politica si perde in schermaglie ideologiche, il Paese si svuota: in dieci anni abbiamo perso 1,4 milioni di abitanti. Se tutto resta com’è, nei prossimi cinque anni ne perderemo altri 500mila. Nel 2050 saremo meno di 55 milioni. Non è un titolo allarmista: è aritmetica.

Due le spinte in picchiata: nascite dimezzate rispetto ai decessi (651mila nel 2024), ed emigrazione crescente di giovani formati — 56mila se ne sono andati solo l’anno scorso. Così, mentre perdiamo capitale umano, il mercato del lavoro grida aiuto. Nei prossimi vent’anni il nostro sistema produttivo avrà bisogno di 15 milioni di lavoratori: 10 milioni per sostituire i pensionati, 5 per le nuove figure richieste da innovazione, digitalizzazione e transizione verde. Ma già sappiamo che mancheranno per questo numero complessivo 3 milioni di persone al lavoro, e bisognerà trovarle.

E allora? Serve una strategia, non propaganda. Sostenere la natalità, certo, ma anche dare spazio agli anziani che vogliono restare attivi con orari flessibili. E attuare una politica migratoria intelligente, selettiva, orientata alla qualità. Perché ignorare i giovani dell’America Latina, molti dei quali con passaporto italiano, che scelgono Germania e Spagna? E perché non formare in Africa, attraverso missioni e ONG, manodopera già pronta e culturalmente orientata?

Parallelamente, riformare il sistema educativo per creare competenze utili: tecnologie, servizi alla persona, mestieri tecnici. Solo così finirà la sterile rissa tra pro e contro l’immigrazione. Il punto non è il “chi”, ma il “come” e il “perché”. Il governo apra un cantiere stabile con le parti sociali, potrebbe diventare una eccellente occasione per progettare il da farsi. Non bisognerà aver paura nel cambiare rotta a una storia senza alcun senso sinora vissuta. Sarebbe un segnale importante di cambiamento per affermare conclusa la stagione delle cicale, ed aperta quella delle formiche.