Arriva QS Sport Magazine con il poster di Sinner

Arriva in edicola il nuovo QS Sport Magazine: il meglio dello sport, ogni mese con il Quotidiano Nazionale, il nostro giornale. Storie da vivere, emozioni da sfogliare, campioni da conoscere. Da domani prende il via una nuova avventura editoriale. Il nuovo supplemento mensile è interamente dedicato al mondo dello sport e sarà in uscita una volta al mese insieme a QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con un mix di contenuti pensati per raccontare lo sport locale, nazionale e internazionale attraverso una narrazione ricca, appassionata e autorevole.

All’interno: approfondimenti, storie esclusive, interviste ai protagonisti, rubriche di servizio, analisi delle tendenze e di quello che è successo nel corso del mese. Un modo nuovo per stare al passo con tutto ciò che conta nel mondo dello sport, dentro e fuori dal campo. La cover story di questo primo numero è dedicata a Gianmarco Tamberi, simbolo dell’atletica e dell’intero sport azzurro, medaglia d’oro a Tokyo e portabandiera d’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: un racconto emozionante tra fatica, trionfi e sogni a cinque cerchi, e l’arrivo imminente della primogenita.

Inoltre, uno speciale incarto con copertina dedicata a Jannik Sinner e uno straordinario poster da collezione del tennista numero uno del mondo.