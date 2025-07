Si schianta con il deltaplano a motore. Muore il re delle sfide estreme

e Marisa Colibazzi

Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, noto per il suo salto dalla stratosfera, ha perso la vita ieri pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nella Marche. Conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese estreme, era a Fermo insieme alla moglie per un periodo di vacanza e, intorno alle 15, è decollato a bordo di un deltaplano a motore per dirigersi verso la costa. Ad un certo punto, per cause ancora in corso d’accertamento, il 56enne ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato, andando a schiantarsi sui bordi della piscina del villaggio turistico "Le Mimose".

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma, al loro arrivo, il famoso base jumper era già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarlo, il suo cuore aveva ormai cessato di battere per sempre. Durante l’impatto il velivolo ha colpito una ragazza che si trovava vicino alla piscina.

La giovane è stata trasportata in ospedale, ma non corre pericolo di vita. Baumgartner è passato alla storia soprattutto per il suo salto dalla stratosfera del 14 ottobre 2012, quando, si lanciò da un’altitudine di 38.969 metri, superando per primo in caduta libera la velocità del suono. In quell’occasione stabilì tre record mondiali: massima altezza mai raggiunta con un pallone aerostatico con equipaggio, salto in caduta libera da maggiore altitudine, e velocità massima raggiunta da un uomo in caduta libera, pari a 1.357,6 chilometri orari. Nato a Salisburgo nel 1969, Baumgartner era noto anche per i suoi salti spettacolari da grattacieli, ponti e pareti naturali, ed era considerato una vera icona tra gli appassionati di sport estremi. Dopo il suo ritiro dalle grandi imprese mediatiche, continuava a volare per passione, spesso lontano dai riflettori. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause esatte dell’incidente. L’ipotesi del malore in volo è la più accreditata, ma non si escludono problemi tecnici o altre circostanze impreviste. Intanto, la notizia della sua morte ha già fatto il giro del mondo, suscitando profondo cordoglio nella comunità internazionale degli sport estremi.