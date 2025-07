L’assassino di Chiara non è un’ombra venuta da fuori

Anna Vagli Chiara Poggi non era una persona da decifrare. Era trasparente, come la sua vita. Laureata in economia, una relazione stabile, una quotidianità di provincia. Una vittima che, in vittimologia, si definisce a basso rischio. Nella sua esistenza non c’erano varchi. Se il pericolo è entrato, non l’ha fatto con la forza. L’ha fatto con il permesso. Forse ha bussato. Forse ha suonato. O forse era già dentro. Perché la mappa dell’assassino si disegna sempre sul terreno della sua vittima. Se Chiara conosceva chi l’ha uccisa — e tutto lo lascia pensare — siamo davanti a un delitto intimo. Nessuna effrazione. Nessuna aggressione in strada. Solo una soglia di fiducia attraversata con naturalezza. Per questo, dopo quasi un ventennio, la vera urgenza non è cercare un nome qualsiasi, ma escludere con precisione chi non c’entra. I tamponi orofaringei disposti dalla Procura su amici, conoscenti, soccorritori, non segnano l’inizio di una nuova indagine, ma il tentativo di correggere la precedente. Di distinguere una traccia vera da una contaminazione. Di capire se il DNA trovato sulla garza, Ignoto 3, sia una firma o solo una sbavatura lasciata nel caos dei soccorsi. È un profilo parziale, 22 marcatori su 27, potrebbe dire tutto o niente. Un killer diverso da Stasi, forse legato a Sempio secondo chi indaga. Oppure un operatore sanitario che ha sciattamente sporcato il cadavere. Dunque, la scena del crimine è certamente la firma comportamentale dell’assassino, ma solo se è stata cristallizzata. Non quando le tracce si mescolano alle intenzioni. Nessun Brembate bis a Garlasco. Non servono migliaia di tamponi. Serve il rasoio di Occam: non moltiplicare gli elementi oltre il necessario. La vita di Chiara non autorizza speculazioni ampie. Non c’erano incroci oscuri, né porte aperte al caso. Il suo assassino non è un’ombra venuta da fuori. È qualcuno che stava già nel perimetro. Ecco perché ogni prelievo oggi non deve allargare, ma restringere.