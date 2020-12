Roma, 2 dicembre 2020 - Le previsioni ci avevano avvertito: arriva la neve a bassa quota. E da Torino a Nuoro, passando per Bologna (in allerta arancione), i fiocchi sono arrivati. Era prevista anche l'acqua alta a Venezia, tanto che il sindaco Brugnaro ha fatto sollevare il Mose stamattina, ma la città è all'asciutto. Nevica anche in Lombardia, con Milano imbiancata.

Allerta gialla in Piemonte

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha emesso una allerta gialla per le zone meridionali della regione. La bassa pressione, in discesa dalla Danimarca, ha portato da ieri a un peggioramento del tempo. Le nevicate più consistenti nel Cuneese: 15-20 centimetri a Borgo San Dalmazzo, 10 ad Alba. Imbiancata anche Cuneo città. Fiocchi bianchi anche nell'Astigiano, nel Torinese e nell'Alessandrino. In calo le temperature, già dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, con un temporaneo miglioramento da domani associato però a gelate al primo mattino.

Toscana, neve sui passi appenninici

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala nevicate sui passi appenninici, in particolare nelle zone del Mugello e alto Mugello. Possibili criticita' per quanto riguarda la viabilità di competenza. Sono in corso interventi degli operatori metropolitani con mezzi spalaneve e spargisale.

Venezia, Mose in azione

Il Mose è stato sollevato stamane a Venezia per proteggere la città dall'acqua alta che in mare raggiungerà una massima di circa 120 centimetri - previsione rivista rispetto agli iniziali 130 - verso le 10.45. Con il sistema sollevato attualmente, spiega il Centro maree del Comune, il livello dell'acqua è di 107 cm oltre le dighe, i 60 invece nella laguna interna, ovvero la minima toccata verso le 5, e la città storica è quindi all'asciutto. Più importante il fenomeno a Chioggia, dato che soffia vento di bora, non di scirocco: oltre le barriere del Mose il mare è a 111 cm, in città il livello è a 90 cm.

E mentre a Venezia piove, vevica nel resto del Veneto: la precipitazione è un po' più intensa nelle province di Verona e Vicenza. La nevicata è iniziata nelle ore centrali della notte e all'alba molte città mostravano già un leggero strato bianco. Verso il mattino i fiocchi si sono tramutati in nevischio, e sulle strade la neve si sta sciogliendo. Nessun problema per il traffico. Autostrade e arterie principali, segnala la Polstrada, sono tutte transitabili, grazie all'entrata in funzione di mezzi spazzaneve e spargisale.

Ghiaccio nel Nuorese

Allerta per neve e ghiaccio in Sardegna nella notte di mercoledì e per tutta la giornata di giovedì, comunica la direzione regionale della Protezione civile. Sul Gennargentu tenuti sotto osservazione i passi di "Corre 'e Boi", "Jenna Silana" e "Tascusi' ". L'allarme è esteso anche sull'altipiano di "Campeda", nel tratto tra Macomer e Bonorva della Carlo Felice.