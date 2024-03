Napoli, fiume di fango inonda il Vomero. Fogna distrutta dalla pioggia senza fine

Un vero e proprio fiume di fango ha invaso la strada con l’acqua che è penetrata nei locali sottoscala e nei locali a livello stradale. Momenti di apprensione ieri in via Solimena, a Napoli, quartiere Vomero, non lontano dal luogo dove nelle scorse settimane si era aperta una voragine. La causa è stata la pioggia incessante che si è abbattuta sulla Campania. Non ci sono stati feriti. I disagi, però, sono stati pesanti. Ma l’allarme maltempo, con previsione di piogge, vento e neve, ha interessato molte regioni dalla tarda serata di ieri, con una allerta arancione su Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Secondo un primo accertamento dei tecnici, ieri al Vomero, a cedere questa volta sarebbe stato il manufatto fognario trascinando con sé i tubi posti all’interno e riempiendo d’acqua la voragine di Morghen che si era aperta lo scorso 21 febbraio.