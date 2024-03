Murale ambientalista a Londra per tutelare la natura in pericolo. L’ultimo capolavoro di Banksy

Un nuovo murale apparso l’altra notte su un edificio residenziale nel nord di Londra è opera di Banksy. A confermarlo è stato lo stesso artista di strada, rivendicando il dipinto come suo in un post su Instagram, dopo una mattinata di speculazioni successiva alla scoperta su Hornsey Road, a Finsbury Park. In basso a sinistra nel disegno, una donna – rappresentata a grandezza naturale – tiene in mano un’idropulitrice evidentemente usata per spruzzare di vernice verde la parete dell’edificio. L’opera si compone di due parti, il murale vero e proprio e l’albero – reale – che gli sta davanti, completamente spoglio e potato. La parete verde fa da sfondo all’albero creando l’illusione di una vasta chioma. Dopo che si è sparsa la voce della presenza del nuovo murale, una folla di residenti è corsa subito a vederlo.